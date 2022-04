Turismo por la depresión meridiana y área de autocaravanas en As Pateiras

Xosé Regueira, vicepresidente y responsable de Turismo en la Diputación de A Coruña, acaba de anunciar en el Concello de Ames que la Administración provincial está iniciando la puesta en marcha de un nuevo proyecto singular turístico alrededor de la Depresión Meridiana.

Se trata de una formación geológica gallega que podría tener su origen en una falla, y ya emplearon los romanos. Va de norte a sur como un pasillo natural de fácil recorrido, a salvo de accidentes geográficos, y es muy evidente entre Bergantiños y Bembibre, continuando luego por el valle del río Dubra hasta cruzar el Tambre, y conformar A Maía en Bertamiráns. Se extiende hasta Padrón por el curso bajo del río Sar, y, tras cruzar el río Ulla alcanzando Valga, desemboca en Tui.

Esta iniciativa, que involucra a varios ayuntamientos de la provincia, fue el principal punto de trabajo de la reunión mantenida con el regidor Blas García, y en la que también participaron el diputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas; el teniente de alcalde de Ames, David Santomil, y el concejal de Turismo, Manuel Lens, entre otros.

“Este novo proxecto parte dun accidente xeolóxico único e que serviu para configurar territorio, para configurar cultura e para configurar paisaxe e a partir do que queremos deseñar nos vindeiros anos produtos turísticos de calidade que sexan positivos a poboación xeral, para a poboación residente, para os sectores económicos e tamén para o turismo” aseguró Xosé Regueira tras la reunión. Por su parte el alcalde, Blas García aseguró que “se trata dunha moi boa oportunidade para poñer en valor esta singularidade do noso territorio” y mostró su disposición para llevarlo a buen puerto.

DOS MESAS. En la reunión celebrada en la mañana del martes se tomó, igualmente, la decisión de crear dos mesas de trabajo, una conformada por responsables políticos de los municipios involucrados (Carballo, Val do Dubra, Ames y Padrón) y otra de perfil técnico. Además, también se apuntó la posibilidad de alcanzar la colaboración de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra, y convertir el proyecto en una iniciativa de carácter gallego, puesto que también afecta a los ayuntamientos de Pontecesures, Caldas, Pontevedra, Redondela, Porriño y Tui.

Otro punto de interés en la reunión fue la nueva área de autocaravanas que se habilitará en Bertamiráns, en el lugar de As Pateiras, y que será financiada por el departamento provincial de Turismo. Se trata de un espacio que dará servicio a una veintena de estos vehículos, y que se espera esté operativo a lo largo del verano.

En este punto, Blas García indicó que “a creación da nova zona de autocaravanas permítenos trasladar a que temos agora en Bertamiráns e que ten dificultades de acceso”. También puso en valor que, gracias al apoyo provincial “teremos dúas áreas, xunto coa do Milladoiro, e poderemos dar servizo aos Camiños que pasan polo noso concello, nunha aposta clara pola promoción do turismo, e sobre todo do turismo de interior e ecolóxico”.

A su vez, Xosé Regueira hizo hincapié en la importancia del Ayuntamiento de Ames “como un dos epicentros” de la Ruta Xacobea, y que “como tal tamén soporta situacións a nivel turístico que precisan ser atendidas”. “A área de autocaravanas de Bertamiráns vaille servir á Deputación para avanzar nun problema que é froito da pandemia, que é a expansión do turismo de autocaravanas” reseñaba, aprovechando para añadir que “esta será a primeira que financiamos desde Turismo da Deputación e tamén servirá como proxecto piloto para crear unha rede provincial de áreas de autocaravanas”, precisaba.

Por último, el concejal de Turismo, Manuel Lens, ahondaba en que “o Concello de Ames leva dende o ano 2004 apostando polo turismo de autocaravanas; de feito fomos o segundo concello galego en crear unha área destas características, despois de Tui, e fomos no ano 2019 o primeiro concello galego en contar con dúas áreas de autocaravanas. Aínda así unha delas, a de Bertamiráns, é escasa, polo que decidimos crear una nova área nesta localidade, xa que este tipo de turismo está en auxe”. Su presupuesto es de 50.982 €, aportando la Diputación el 80 % (40.785 euros) y el Concello, el 20 % (10.196 €).