Ucha afirma que no se va a cumplir el pacto xalleiro

El primer teniente de alcalde y portavoz del PSOE de Santa Comba, José Antonio Ucha, está convencido que el actual alcalde, David Barbeira (CxG), no cumplirá con el pacto acordado entre ambas fuerzas. Y es más, afirma que el regidor está “de rebaixas e de saldo” y buscando un posible acuerdo con el PP.

“Sóbranme motivos suficientes para romper o pacto de goberno cando o meu socio de goberno está pactando co PP” manifiesta Ucha, que de momento, se fija el próximo mes de junio de 2021 para que se proceda a la “rotación de alcaldía” u optará por ejecutar lo que denomina como la “cláusula de rescate”. Eso sí advierte que los plazos pueden variar, según avancen los acontecimientos.

Asimismo, reprocha falta de lealtad por parte de un alcalde que hace buenos a todos los mandatarios anteriores, en un ayuntamiento que “non funciona” y que “segue anclado no servilismo, amiguismo, clientelismo, comisionismo e no chantaxismo”. El líder del PSOE xalleiro se siente también “responsable” de haber confiado en un cambio, pero no de las supuestas actitudes de Barbeira. Denuncia que en Santa Comba se vive en un ambiente de “linchamientos” y “amenazas” a trabajadores municipales y un “mal rollo” generalizado.

BOICOT. José Antonio Ucha acusa al regidor de “boicotear” las propuestas de los socialistas en las juntas de gobierno, tales como la instalación de un topo para dar servicio de agua a vecinos de Ser, la numeración de las calles o el arreglo de la piscina, al tiempo que tilda de “mangoneo” el proyecto de puesta en marcha de la EDAR de Braña Rica, se queja que la propuesta de la “Mesa de Diálogo Social” es una “ocurrencia” vacía de contenido.

Señala que si lo que se pretende es coordinarse con la asociación de empresarios ya hay una “Mesa de Comercio Local” constituida. Esta propuesta se debatirá en el pleno de mañana. En la última sesión, del pasado viernes, se aprobó el plan de subvenciones nominativas planteado por el PSOE, con el apoyo de CxG. Ucha reprocha a Barbeira que de no ser por la moción de su grupo, las entidades xalleiras se habrían quedado sin ayudas económicas.