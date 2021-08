Un negreirés busca apoyos para ponderar el consumo de marihuana y conducción

Rubén Vandersmissen es belga, pero ha decidido fijar su residencia en el rural de Negreira, encantado con sus paisajes y gentes. Tiene cincuenta años, y ningún problema en reconocer que lleva décadas fumando marihuana. Pero se ha encontrado con que, en un reciente control de tráfico en Noia, daba positivo en una prueba de cannabis que no pondera ni la cantidad de sustancia que fluye por su organismo ni si afecta a la conducción, por lo que va a poner en marcha una recogida de firmas en change.org para que se cambie la ley.

La intención de Vandersmissen es consultar con especialistas en derecho e involucrar a las asociaciones cannábicas con la convicción de que debe de regularse mejor el tema. Actualmente, la legislación internacional se divide en los países que penalizan únicamente a los conductores que presentan una disminución de sus capacidades, bien debido al consumo de drogas ilegales o de medicamentos, mientras que otros, como el Reino de España, han optado por la vía más radical de tolerancia cero: es decir, da igual que usted le de una calada o se fume veintisiete porros, que va a ser sancionado con mil euros de multa. Y también cree “inmoral e ilegal” que se ofrezcan a perdonar la mitad del importe “si pagas pronto la sanción”, critica de forma vehemente.

Pero el asunto se complica más con las personas que no quieren renunciar a la maría, y consumen periódicamente, “porque aunque los efectos pasan en cuatro o cinco horas, un fumador habitual va a dar positivo a pesar de que no pruebe un porro en 30 días”. Y precisamente ahí está el quid de la cuestión, porque el protagonista de estas líneas tiene claro que aunque no hubiera catado la sustancia en cuestión en horas o semanas, iba a ser multado igualmente.

Su propuesta, además, cumpliría con el espíritu de la cualquier regulación cabal en un país civilizado, y es la siguiente: “Un control de drogas correcto sería el que incluyese pruebas de aptitud de conducción con quince segundos en una máquina tipo psicotécnico, pero un poquito mejor como pueda ser una PlayStation básica. De ese modo, todo el mundo correría el mismo criterio que es lo que debería ser, además con independencia absoluta del tipo de drogas nuevas o por existir”, reseña.

Y esto es así porque, a diferencia del parecer de los políticos, “si lo que interesa es seguridad al volante y orden, y que no haya accidentes, entonces la prueba de aptitud con lo sencilla qué sería de hacer es la única forma realista; a mayores, todos los coches modernos serían capaces de hacerla sin necesidad de ninguna modificación, durante la propia conducción”.

Nada que objetar, sino todo lo contrario, tiene con respecto a los agentes de Tráfico que le pararon: “Hablando con ellos reconocen que existe este problema que describo”, aporta. Pero es que hay más: ni corto ni perezoso decidió acudir al día siguiente a la Comandancia de A Coruña donde, según su testimonio, también reconocieron que la cuestión está así legislada, y que únicamente se podría cambiar logrando el respaldo de la población para que los políticos tengan a bien modificar la extrema normativa.

Y como siempre, queda la duda: ¿es mejor conducir con dos vasos de vino, aunque no des positivo, que después de fumar? Pues suena peligroso.