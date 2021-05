Un paso adiante para afianzar o traballo das entidades sociais

o traballo das entidades sociais recibe un espaldarazo importante, necesario e ata imprescindible para reforzar un ha serie de servizos que fav iorecen a quenes diante da sociedades semellan ser máis débiles. O que fai a Deputación é fundamental. Son cartos que manteñen centros ocupacionais, de rehabilitación ou de día a ata vivendas comunitarias. Pero non hai quen pague o servizo que unhas persoas altruistas, sen ánimo de lucro, manteñen por medio destas asociacións. E aínda é máis difícil de contabilizar canto costa o trato que reciben os usuarios. Non estaría de máis pensar nalgún xeito de compensar a estos traballadores e darlle visibilidade. Non sei se por medio dun premio... Pero o que sei e que o que fan non se paga con cartos.