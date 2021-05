Una alumna de O Milladoiro va a visibilizar en Naciones Unidas la pobreza menstrual

Se llama Lucía Sobrado, tiene 15 años, estudia en el IES do Milladoiro y está decidida a acercar a la opinión pública la problemática de la pobreza menstrual... porque aunque no sea vox populi, el elevado iva que soportan los productos asociados (como compresas y tampones) propicia que algunas familias no puedan derivar sus ingresos a estos conceptos, optando por soluciones más o menos caseras en pleno siglo XXI y con el hombre a un paso de Marte.

La iniciativa que está llevando a cabo en su instituto se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 5 Igualdad de género, e incluye una acción social que consiste en la recogida de género que entregará este viernes a la Cruz Roja. Pero hay más: mediante una encuesta calibrará el grado de conocimiento de la problemática entre sus compañeros y luego, cuando compendie la documentación, se la presentará a las mismísimas Naciones Unidas.

Así, la suya es una de las ideas propuestas para la agenda 2030 de la ONU de la Fundación Fabre: “Este proyecto lo presentaré en la Conferencia de Modelo de Naciones Unidas en Madrid, la cual se celebrará el fin de semana de junio del 11, 12 y 13 en el Senado. Allí acudirán jóvenes de todo el mundo”, adelanta la joven, residente en Milladoiro. Se trata del nuevo programa online Youth MUN Madrid, YMM 2021, donde chavales como Lucía diseñan e impulsan iniciativas de acción social y voluntariado en su entorno. En total, son más de 320 jóvenes y cuarenta facilitadores de al menos nueve comunidades autónomas de toda España y países como Irlanda, Turquía y Esuatini (antes Suazilandia) los que están participando en esta nueva edición, que cuenta asimismo con la colaboración de la Fundación la Caixa y el apoyo de Fabre.

Como novedad, se ha introducido la formación en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, coordinada por la citada Fundación Fabre. A través de un taller introductorio se les ha mostrado a los participantes la responsabilidad y el papel protagonista que deben adquirir los jóvenes para fomentar un mundo más sostenible, justo y solidario. Al finalizar YMM, todas estas #iDeas2030 se registrarán en la web www.ideas2030.fundacionfabre.org, dejando constancia así de su acción social y empoderando a la comunidad educativa.