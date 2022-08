Una vecina de Ames puede hallar rastros humanos en antiguos sepelios sin restos

El duodécimo volumen de la prestigiosa revista Scientist Reports acaba de publicar un artículo en el que se hace eco de la investigación llevada a cabo por una becaria de la Diputación de A Coruña, Zaira García López, vecina de Ames, sobre los procesos que tienen lugar en la formación del Necrosol. Y es que si hasta la fecha la presencia de fósforo era el principal indicio para saber si en una zona se habían enterrado o depositado restos humanos, la protagonista de estas líneas ha dado con varios marcadores que también facilitan esta información.

En concreto, la científica subraya que “lo que hacemos en la investigación tiene mucha relevancia, y es un paso más para conocer nuestra historia y lo que sucede en el lugar de enterramiento durante los cientos de años que está ahí el esqueleto. Y ya si tenemos en cuenta sus aplicaciones pues es algo importante, que creo que todo esto es lo que les ha llamado la atención en la revista. Por lo cual estoy muy agradecida de que valoren tanto mi trabajo y lo hayan publicado, para una persona que empieza como yo, esto es impresionante”, relata

Zaira García, beneficiaria de la bolsa provincial de investigación por artes y humanidades, dirigió una investigación para abordar la pregunta de qué queda y que se transfiere desde los cuerpos humanos a la tierra una vez enterrados. Este tipo de suelos, conocidos científicamente con el nombre de Necrosol, fueron estudiados desde una perspectiva multidimensional por primera vez para conocer las características que los hacen únicos.

El estudio fue realizado por el grupo de investigación de la USC, EcoPast, liderado por la investigadora Zaira García López, en colaboración con otros tres miembros del grupo EcoPast, Antonio Martínez Cortizas, Noemi Álvarez Fernández y Olalla López Costas. El artículo de la revista Scientific Reports logró sacaR a la luz la valiosa información que este tipo de suelos puede brindar a nivel arqueológico, antropológico y edafogénico, y se titula Understanding Necrosol pedogenetical processes in post-Roman burials developed on dunes sands (Comprensión de los procesos pedogenéticos del necrosol en los enterramientos post romanos desarrollados en áreas dunares)

Este trabajo con base interdisciplinar que se centra en los suelos de dos enterramientos de la Lanzada no solamente nos habla de los procesos que se suceden en el suelo a lo largo de su contacto con los huesos que se encontraban enterrados en ellos por siglos, sino que también nos describe el ritual de inhumación que siguieron los habitantes de la Lanzada en el siglo VI d. C. Información que, como indican, no podría ser conocida de ninguna otra manera. Anteriormente se consideraba el incremento de fósforo en el suelo como única señal que indicaría un enterramiento, sin embargo, en este estudio señalan que hay cuatro procesos más en los que se debería poner un foco de atención.

Y uno de ellos (descalcificación) sería específico de los suelos dunares como lo que se encuentra en la Lanzada, pero los otros procesos (melanización, acidificación y neoformación de minerales secundarios) serían comunes con el resto de necrosoles del mundo. Toda vez que, en Galicia, debido a la acidez del suelo no se conservan muchos restos óseos de las necrópolis, este tipo de trabajo intenta abrir una línea de investigación que permita acercarse a la realidad de las gentes que poblaban el entorno hace milenios.

Como indican en el artículo las autoras, “aínda que os nosos resultados son prometedores e proporcionan unha explicación adecuada para outras observacións realizadas na literatura, necesítanse máis estudos considerando diferentes marcos cronolóxicos e materiais parentais para entender mellor a formación do Necrosol”, estudios que se están realizando en la tesis doctoral de la investigadora Zaira García López y que conforman el primer contacto de la ciencia gallega y española con el Necrosol como protagonista.

El yacimiento comprende castro, necrópolis, fortificación medieval y capilla. En las inmedicaciones de A Lanzada se ha hallado un hacha de talón de bronce de dos asas, hoy en museo. Las excavaciones dejaron clara la existencia de un poblado castreño y también de una gran necrópolis bajorromana que todavía siguen investigando.