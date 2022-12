Unha oficina técnica acelerará o emprendemento en Barbanza

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o deputado provincial de Emprego, José Ramón Rioboo, asinaron este venres un convenio para impulsar o proxecto LAB Barbanza 2.0. de dinamización do coworking da localidade, de carácter comarcal e integrado na Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo.

Este convenio enmárcase dentro da liña de axudas para a promoción dos viveiros de empresa e espazos de traballo (coworking) que dinamicen a actividade empresarial e fortalezan o tecido produtivo a nivel local do Plan de Emprego Local e, grazas á súa sinatura, a Deputación destinará 60.000 € a cofinanciar o 80 % do custo total do proxecto, que ascende a 75.000 €.

Tanto para a Deputación como para o Concello de Boiro a creación de emprego constitúe unha prioridade, realizando en todo momento actuacións encamiñadas a potenciar a creación de empresas e ao fomento do emprendemento na comarca.

“A Deputación aposta pola creación de emprego e a retención do talento coa Rede de Coworking Provincial. Once centros, entre eles este de Boiro, están permitindo que máis de 150 emprendedoras e emprendedores coruñeses poñan en marcha os seus proxectos e ideas de negocio sen ter que saír do seu territorio”, afirmou o presidente, Valentín González Formoso.

O proxecto LAB Barbanza 2.0. incluirá a creación dunha oficina técnica especializada no apoio ao emprendemento, actividades de dinamización e captación de novos proxectos e unha aceleradora de proxectos estratéxicos para o Barbanza ca que se busca fortalecer o ecosistema emprendedor de toda a comarca.

O mandatario boirense afirmou que este proxecto para a dinamización do espazo de coworking (que xa vén funcionando con éxito no Centro de Formación de Espiñeira, no que tamén hai un viveiro de empresas) completa o que se levou a cabo para facilitar a creación e implantación de novas empresas.

“Facemos unha aposta decidida polo emprego e o emprendemento, para crear postos de traballo e impulsar ao sector empresarial en Boiro”, dixo ó respecto o alcalde.

O coworking LAB Barbanza de Boiro foi uns dos primeiros da provincia da Coruña en incorporarse á Rede Provincial de Coworking, que actualmente se atopa integrada xa por once espazos de traballo colaborativo.