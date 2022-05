Urgen mejoras para el colegio y la desbordada depuradora de Sigüeiro

La diputada socialista Noa Díaz ha llevado al Parlamento de Galicia dos de las reivindicaciones recurrentes del ejecutivo orosano dirigidas a la Xunta, y centradas además en la capital municipal. Así, por un lado reclamaba mejoras en el CEIP de Sigüeiro y, por otro, que se subsanen las deficiencias en la depuradora, algo que calificaba como una actuación “imprescindible e urxente”.

De esta forma, la dirigente socialista denunciaba las “deficiencias” de la depuradora de Sigüeiro, que hacen que los rendimientos en el tratamiento de aguas residuales estén “por debaixo das garantías de deseño” de la instalación, “o que pode dar lugar a incumprimentos da directiva europea, alivios da auga bruta por avarías nas bombas de cabeceira ou cheiros co conseguinte impacto negativo sobre o medio e a contorna”. Al hilo, y a pesar de que el tratamiento de aguas residuales es una competencia municipal, Díaz hace hincapié en que el Concello de Oroso abona anualmente 90.000 euros por el canon de saneamiento del agua, explicando la diputada que en los últimos 13 años “non reverteu esta achega económica en ningunha obra de mellora, cuestión que non acontece da mesma forma noutros concellos”, donde el Ejecutivo autonómico sufragó actuaciones de mejora, lo que a su juicio da lugar a un “agravio comparativo”.

Desde que la estación de Sigüeiro entró en funcionamiento en 1998, y a pesar de que desde su inicio se constató que la instalación estaba excedida en su capacidad de tratamiento, la primera obra de mejora no se llevó a cabo hasta 2009. Y, sin embargo, cree que “non foi todo o efectiva que se precisaba”. Ante esta circunstancia, la empresa explotadora de la instalación, a mandato del Concello, elaboró dos informes, en 2016 y 2020, con una evaluación de la situación de las instalaciones y un presupuesto de mejora valorado, en la última memoria, en 253.000 euros, por lo que ahora, terminaba, “é de xustiza que a Xunta cumpra co Concello de Oroso e colabore na mellora da depuradora de Sigüeiro”.

Días antes, Noa Díaz llevaba también al Parlamento la necesidad de acometer obras de eficiencia energética y mejora de espacios “comprometidos hai dez anos” con el Concello de Oroso en el CEIP Plurilingüe de Sigüeiro.“As graves deficiencias que presenta a escola dende hai anos hoxe son xa insostibles”, alertaba la socialista, tras lamentar que, “malia esta circunstancia e sendo coñecedora do estado do centro, a Xunta non levou a cabo ningunha obra de mellora no mesmo”.

Recordaba como la Consellería de Educación y el Concello habían llegado a un acuerdo de colaboración “hai unha década”, incidía Díaz, para intervenir en el centro, de manera que “a administración local se comprometía a arranxar a carpintería exterior mentres que a autonómica se encargaría da cuberta, a instalación eléctrica e os baños”. “O concello cumpriu, e cos seus escasos medios orzamentarios foi arranxando as fiestras”, terminaba, pidiendo que el CEIP entrase en los planes de arquitectura pedagógica.