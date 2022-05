Vákner regresou ó Camiño de Fisterra e Muxía da man do escultor Cándido Pazos

Vákner, o monstro que a finais do século XV atemorizaba aos peregrinos que camiñaban cara o fin da terra e co que se topou o bispo armenio Mártiros,volveu ao Camiño de Santiago e Fisterra da man do escultor compostelán Cándido Pazos.

A besta á que, segundo a veciñanza da época, nin vinte homes eran capaces de reter, regresou a eses montes nos que se enfrontou a Mártiros, o único que foi quen de facerlle fronte e tamén o único que deixou testemuña escrita da súa existencia. Máis de cincocentos anos despois, Cándido Pazos foi o encargado de darlle forma e poñerlle rostro a ese ser maléfico e xigante a través dunha escultura de 5 metros de altura e case 1.300 quilos de peso, elaborada en bronce a partir dunha estrutura de aceiro inoxidable.

Un monstro que se volveu facer visible á medida mañá deste mércores na encrucillada do Marco do Couto, en Dumbría, onde se bifurca o Camiño que leva cara Fisterra e Muxía. Alí estaban para verlle a cara o alcalde dumbriés, José Manuel Pequeño, e o historiador corcubionés, Antón Pombo, que foi quen recuperou da historia a este ser mítico. Estiveron acompañados do polo escultor compostelán e, ao pouco, puideron certificar a existencia da besta un nutrido grupo de peregrinos de Canarias e tamén camiñantes de Corea, que foron os primeiros en volver a toparse de fronte co Vákner.

Un reencontro que, como lembrou o alcalde, comezou a fraguarse o 19 de outubro de 2019 cando o Concello de Dumbría puxo en marcha o Proxecto Vákner cunhas xornadas internacionais coordinadas por Antón Pombo. O historiador asegurou que “estamos diante dun soño feito realidade e dunha peza dun gran valor artístico que impactará á beira do Camiño”.

O obxectivo, engadiu, é revivir unha tradición “da que se tardou moito tempo en ter noticia porque quedou en círculos bastante reducidos. Agora vai acontecer xusto o contrario, xa que en pouco tempo a nova desta escultura vai rular rapidamente polos cinco continentes a través das redes sociais, e os principais divulgadores van ser os propios peregrinos e a xente que veña a visitala”.

Louvou a aposta do Concello de Dumbría “pola dignidade das nosas tradicións e do patriminonio inmaterial” e sinalou que “contribuirá a enriquecer esta ruta xacobea”. A este respecto, o alcalde, José Manuel Pequeño, agarda que “no futuro sexa un revulsivo económico e turístico para todo o territorio Vákner, que abarca a todos os concellos do Camiño, dende Santiago ata Fisterra e Muxía”.

Converter unha parte da historia en materia foi para Cándido Pazos “unha enorme satisfacción e dende o primeiro momento, cando me estaban contando o que se quería facer, eu xa estaba pensando na proxección que vai ter este animal a nivel mundial”. Di estar dobremente satisfeito, “porque me encargaran esta xoia e porque resultou o que queríamos: que metera medo”.

A escultura será inaugurada oficialmente o sábado, ás 11.00 horas, nunha xornada que porá fin á primeira etapa do Proxecto Vákner, que terá como colofón un macroconcerto protagonizado por Luar Na Lubre, Víctor Manuel, Ismael Serrano, Carlos Goñi, Alexandra Suárez e os Gaiteiros de Buxantes. A cita é ás 21.00 horas no campo de fútbol e a entrada é gratuíta.