Valga crea un Belén moi social e fiel á actualidade

O Neno Xesús volveu nacer, pero esta vez en Campaña e no ano 2021, adorado polos Reis Magos e rodeado de pastores, pero tamén acompañado polos deportistas galegos que trunfaron nos Xogos de Tokio, en plena pandemia e co pesebre ameazado pola lava do volcán Cumbre Vieja. O Belén Artesanal en Movemento inaugurouse este domingo con moitas novidades a modo de resumo deste último ano.

O alcalde, José María Bello Maneiro, o delegado da Xunta en Pontevedra, Luis López, e a presidenta da asociación Amigos do Belén, Mari Carmen Castiñeiras, foron os encargados de dar por estreada a edición vixésimo sexta, acompañados polo párroco de Campaña, Manuel Míguez, que bendixo o nacemento como paso previo ás visitas.

O Belén de Valga, declarado de Interese Turístico de Galicia, ten por diante cinco semanas de apertura, ata o día 9 de xaneiro, nas que os visitantes poderán descubrir as novidades incorporadas este ano á montaxe: unhas duascentas figuras e construcións feitas artesanalmente e que recrean acontecementos, espazos e personaxes que, polas razóns máis diversas, marcaron a actualidade deste 2021.

Amplíase a sección adicada á pandemia cunha reprodución do vacunódromo da Cidade da Cultura. Hai un espazo adicado aos Xogos Olímpicos de Tokio e aos deportistas galegos que trunfaron nesta cita deportiva, coma Ana Peleteiro ou Teresa Portela. Tamén no ámbito deportivo, aparece a selección española comandada por Luis Enrique en patinete (unha imaxe do adestrador que se fixo moi popular), as despedidas de Messi e Sergio Ramos do Barcelona e do Real Madrid, e a chegada da Volta a España á Praza do Obradoiro, co gañador vestido de peregrino.

Tampouco falta no nacemento unha espectacular réplica do volcán de La Palma, así coma a igrexa de Todoque, desaparecida baixo a lava e convertida en símbolo da destrución causada pola erupción. O vindeiro domingo, día 12 , a asociación Amigos do Belén celebrará nos exteriores do nacemento unha tómbola solidaria para xuntar fondos para os afectados polo volcán.

Teñen tamén senllas réplicas no nacemento a Puerta de Alcalá madrileña e o Despacho Oval, cunha representación da accidentada saída do poder de Donald Trump. O encontro entre o novo presidente americano, Joe Biden, e Pedro Sánchez e a saída do cárcere dos presos do Procés son outras das escenas políticas que estrea o Belén.

Como é habitual, tamén hai homenaxes póstumas a personaxes falecidos durante os últimos meses: Raffaella Carrá, Álex Casademunt, a televisiva Mila Ximénez ou o duque de Edimburgo son algúns exemplos.

Todo este contido comparte protagonismo co nacemento do Neno Xesús, escena central da montaxe, e outras secuencias propias da tradición de Nadal, paisaxes e costumes galegas e outros moitos persoeiros dos ámbitos político, cultural e social. En total, máis de 4.000 figuras dispostas nun espazo duns 400 metros cadrados. Moitas das escenas están dotadas de movemento.

O Belén pode visitarse de xeito gratuíto todos os días da semana. De luns a venres, de 17.30 a 20.30 horas; os sábados, de 17.00 a 20.30; e os domingos e festivos de 12.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.30. Os grupos que queiran concertar visitas fóra deste horario poden facelo chamando ao teléfono 630 95 25 15.