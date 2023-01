Valga recibe apoyo para impulsar el centro de atención a la discapacidad

La conselleira de Política Social y Juventud, Fabiola García, destacó este lunes que la Xunta de Galicia destina 150.000 euros anuales al Ayuntamiento de Valga para el funcionamiento de su centro de día de atención a la discapacidad, que tiene veinte plazas. García, que visitó el centro acompañada del alcalde de la localidad, José María Bello, destacó que el Gobierno gallego colabora con la Administración local para que los usuarios cuenten con terapias, atención y programas que les ayuden a estar más activos y puedan mejorar su calidad de vida.

Asimismo, la conselleira recordó que, en los últimos años, la Xunta de Galicia acercó más de 100.000 euros para mejorar la accesibilidad en el centro de día público autonómico para mayores de esta localidad, con diversas actuaciones como la instalación de un ascensor.

En este sentido, la conselleira puso en valor que la Xunta apuesta por los servicios de cercanías como el programa Cuidados porta a porta, que ofrece servicios gratuitos de podología, audiología y estimulación de la memoria; el Servicio de Ayuda en el Hogar, que lleva cuidados profesionales a cerca 27.000 hogares gallegos; o el programa de teleasistencia, que sigue avanzando para llegar a las 10.000 personas atendidas.

Por su parte, el alcalde agradeció a la titular de Política Social su sensibilidad con Valga y la importante aportación económica que realiza para o CODI. “Estase volcando coas persoas con discapacidade do noso concello e grazas a iso este centro segue aberto, porque non hai que esquecer que houbo un momento, hai anos, no que estivo a piques de pechar cando a Deputación de Pontevedra decidiu retirarlle a subvención que destinaba cada ano”, indicó el regidor.

Bello Maneiro recordó que, “cando a conselleira de Política Social foi coñecedora deste feito, púxose mans á obra e grazas á súa aportación os usuarios poden seguir realizando actividades ocupacionais e de habilidades sociais e o Concello é quen de facer fronte aos gastos de funcionamento do CODI”.

Tras la visita al centro para personas con discapacidad, el alcalde y la conselleira mantuvieron una reunión en el Concello en la que abordaron nuevas actuaciones e inversiones en el municipio de Valga, aunque no trascendió su contenido.