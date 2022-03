Valga recuperará el entorno de la antigua mina de Porto Piñeiro

Sobre el proyecto, ell alcalde indicó que se trata “dunha iniciativa de futuro para Valga”, que está relacionado con otras actuaciones “xa executadas ou proxectadas e vencelladas todas ao patrimonio industrial e mineiro de Novo y Sierra: como o acondicionamento da Mina Mercedes; a recuperación do porto de carga e descarga que existía no Ulla, e a rehabilitación da liña de vagonetas aéreas na que se transportaban os produtos cerámicos e as materias primas para fabricalos”. El objetivo es “que os turistas veñan a Valga, queden e consuman no municipio, e a iso axudará esta zona de lecer impresionante”. Bello apuntó a que la primera actuación será una senda ciclista y peatonal. Se invertirán 500.915 euros, de los que 425.778 los subveniona la Diputación a través del ReacPon.