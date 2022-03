Variedade de actos polo 8M na comarca noiesa

Os actos para conmemorar o Día Internacional da Muller xa deron comezo na comarca de Muros-Noia. Tres centros escolares de O Son –o CEIP Portosín, CEIP de Seráns e o CEIP Campanario- participaron este luns nun programa de contacontos ilustrado promovido pola Xunta para dar a coñecer figuras de mulleres que tiveron un papel relevante no desenvolvemento da Galicia contemporánea. Os tres centros escolares sonenses estrearon a iniciativa con cadansúas sesións que se centraron nas figuras da oceanógrafa Ángeles Alvariño e da artista Maruja Mallo. Este martes continuarán as actividades previstas cun obradoiro de sensibilización en igualdade que terá lugar na casa da cultura sonense co alumnado de primeiro da ESO do IES de Porto do Son, e coa posterior Marcha pola igualdade polas rúas da vila.

Tamén o Concello de Lousame conmemorará o Día da Muller cunha Camiñata pola igualdade, que terá lugar este domingo 13 de marzo, a partir das 10.30 horas. Baixo a lenda Xuntas somos máis fortes, as persoas participantes percorrerán oito quilómetros a carón do Río Pesqueria. Unha andaina circular, con saída e chegada na Praza do Concello de Lousame, e de dificultade baixa, polo que é accesible a todo tipo de idades e condición física. A participación é totalmente de balde, se ben é preciso inscribirse en bandoticket.

En Noia, a concellería de Servizos Sociais continuará visibilizando e recoñecendo o traballo e mérito das mulleres do municipio, que se abriron camiño e que son fonte de inspiración para as novas xeracións. Nesta ocasión, homenaxearán ás labregas nun acto que se celebrará este martes, ás 20.00 horas, no Coliseo. Ademais, no acto darase lectura a un manifesto e contarán coa actuación da cantante noiesa Elena Agra.

A maiores, na programación do 8M de Noia tamén se inclúe un obradoiro de risoterapia para as mulleres. Segundo informaron dende o mencionado departamento, as sesións está previsto que arranquen o 21 deste mes na Casa da Agra. As interesadas en asistir xa poden inscribirse no club de xubilados en horario de 16.00 a 20.00 horas. O prazo remata o vindeiro día 17.

En Outes, o Concello tamén programou varias iniciativas para conmemorar o Día Internacional da Muller. Estas comezaron o pasado domingo co xogo Busca do tesouro, unha actividade familiar na que se puxo en valor o papel das mulleres na sociedade. Tamén haberá tres espectáculos na casa da cultura con motivo do 8M: Títeres Mircromina representará Cousas da casa este sábado ás 19.00 horas; tomaralle o relevo Trémola Teatro con Valente e rebelde o luns 14, e pechará o ciclo Tarabela Creativa con Tabú o 19 de marzo ás 20.00 horas.

Asemade, organizaron un obradoiro de defensa persoal para mulleres, que se desenvolverá o día 26 deste mes no pavillón polideportivo da Serra, de 11.00 a 13.30 h. Máis información en www.outes.gal.