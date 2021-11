Vedra analiza, con outras vilas europeas, o emprego autónomo

Vedra, xunto coa Asociacion Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) representa a España no proxecto Eramus + Entrando na economía Gig, cuxos socios reuníronse recentemente para avanzar no seu desenvolvemento. O proxecto, do que forman parte, ademais, representantes de Italia, Irlanda e Países Baixos, é unha interesante iniciativa que busca aproximarse a un mellor coñecemento da realidade do emprego autónomo, analizando os seus riscos e oportunidades e involucrando a todos os grupos de interese afectados polos cambios que supón esta forma de traballo.

O obxectivo final é acadar alianzas rexionais que desenvolvan en común instrumentos prácticos para lles facilitar á mocidade e a todos os que se vexan dentro do mercado de traballo da economía Gig unha mellor compresión deste. Nesta ocasión, os socios do proxecto (procedentes de Irlanda, Países Baixos, Italia e España) reuníronse na cidade de Lucca (Italia) para analizar diversos aspectos sobre o desenvolvemento do proxecto ata o momento e para deseñar as accións dos próximos meses. Por parte do Concello de Vedra asistiron o alcalde, Carlos Martínez Carrillo, e a coordinadora do proxecto, para presentarlles aos socios a Guía Paso a paso para a elaboración da Estratexia rexional e o Plan de acción, así como o Plan de traballo (planificación) para a elaboración deses dous documentos.

O responsable da elaboración foi Vedra. Agaca colabora co Concello no traballo de campo cos grupos de interese galegos, para deseñar a estratexia rexional e definir os plans de acción en Galicia. O proxecto amplía o coñecemento sobre a economía Gig e prepara as persoas e as comunidades para as súas oportunidades e ameazas. Esta iniciativa é moi importante, especialmente hoxe en día, cando a economía Gig (convida a un profesional para un evento concreto de duración determinada) se está a volver cada vez máis popular e trae novas oportunidades de emprego no difícil momento actual. Pode accederse a máis información sobre o proxecto no seu sitio web, enteringthegigeconomy.eu.

PACTO DE AMIZADE. Por outra banda, na sede municipal do Concello de Capannori asinouse o Pacto de Amizade entre esta localidade italiana da Toscana e o Concello de Vedra. Foi asinado polo alcalde de Capannori Luca Menesini e o rexedor de Vedra, Carlos Martínez Carrillo.

As administracións de Capannori e Vedra estableceron relacións de intercambio grazas á participación no programa europeo Erasmus + dende 2017, mentres que en maio de 2018 o Concello de Vedra participou no Día de Europa que se celebrou en Capannori e na inauguración da zona dedicada á Europa do “camelieto”, de S. Andrea dei Compito, coa plantación dunha camelia vedrense símbolo da amizade entre Vedra e Capannori. Posteriormente nas xornadas arredor da camelia do ano 2019 celebradas en Vedra asinouse un preacordo de amizade.

Trátase de dous concellos vinculados por unha serie de elementos que unen ás súas comunidades, incluído un territorio rural, no que se dan numerosas actividades artesanais importantes con producións de calidade, a presenza da camelia como elemento característico e relevante do territorio; o viño, a música, os camiños (o Camiño de Santiago, a Vía Francígena) pero sobre todo preocupados pola formación da súa mocidade.

Ambos concellos comprométense a desenvolver propostas de proxectos para a obtención de financiamento europeo relacionado co Programa Cidadáns, Igualdade, Dereitos e Valores (CERV) e programas Erasmus +, co obxectivo de levar a cabo proxectos que involucren e teñan un impacto significativo nas comunidades cidadás, organizacións voluntarias e empresas locais.