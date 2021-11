Vedra converteuse nun escenario ao aire libre co certame de curtas

O concurso de curtas express A Fume de Carozo converteu o concello de Vedra nun gran escenario ao aire libre. Oito equipos formados por máis de 40 compoñentes pasaron a fin de semana do 29, 30 e 31 de outubro creando en 48 horas unha curtametraxe a partir dunhas premisas que descoñecían previamente. A primeira, debían gravar nunha localización de Vedra que lles tocou por sorteo. A segunda debía xirar arredor do concepto de retorno. O resultado foron oito curtas de gran calidade que se exhibiron este domingo na estación de tren da localidade de Santa Cruz de Ribadulla.

Así, a curtametraxe gañadora foi 42º 47’ 38.9’’ N - 8º 30’ 15.8’’ O, dirixida por Miguel G. Abad. Este estraño título correspóndese coas coordenadas da pista polideportiva de Illobre, a localización que lle tocou ao equipo formado por Teresa Fraga, Lucía Carrera, Miguel Torres, Juan Garrido, Jorge Díaz e Miguel G. Abad. Na súa segunda participación no concurso, conseguiron alzarse co premio cunha curta de ciencia ficción chea de humor, na que un rapaz agarda o regreso duns extraterrestres nas coordenadas que lle foron dadas.

O xurado valorou o sentido do humor, a calidade da filmación, a volta inesperada que lle deron ao concepto de retorno e o excelente uso que fixo o equipo da premisa de gravar na localización que lles tocou. A realizadora e gañadora da primeira edición Sara Iglesias, a guionista e xornalista Araceli Gonda e o guionista e programador cultural Javier Trigales integraron o xurado.

Tamén destacouse a calidade das outras sete pezas presentadas, realizadas por equipos nos que a dirección recaeu en Nicolás González, Yuri Salgado, María Lorenzo, Héctor Rodríguez, Juan Lorenzo, Javi SeGa e Álvaro López. As pezas abordaron o concepto de retorno desde perspectivas e xéneros moi diferentes: drama, comedia, fantasía e videopoesía, entre outros.

O equipo gañador recibiu un premio de 1.000 € e un galardón realizado por Isabel Albela, creadora de Vedra responsable da marca de deseño BOH. A súa peza homenaxea a Alice Guy, pioneira do cine. O concurso A Fume de Carozo caracterízase por non ter unha estatuíña fixa, senón que cada ano convida a un ou unha artista a crear unha peza única para esa edición.

A curta de Miguel G. Abad únese á lista de premiadas neste certame: Os Remedios de Sara Iglesias e Siro de Lucía Estévez en 2018, e O Xeneral de Carlos Prado en 2019.

Indicar que o concurso A Fume de Carozo foi só unha parte da programación da terceira edición do LAV.mov. Ao longo da fin de semana realizáronse dous obradoiros: Recolectadores de imaxes: obradoiro de found footage, impartido por Javier Trigales, e DITsPOSTo: do sensor á pantalla, impartido por Fernando Alfonsín. Ademais fixéronse dúas proxeccións: o venres exhibiuse Dhogs, presentada polo seu director, Andrés Goteira; e o sábado unha selección das curtas gañadoras no Festival de Cans 2021, presentadas polo director do festival, Alfonso Pato.

O LAV.mov está organizado pola Asociación Senunpeso, co patrocinio do Concello de Vedra e a colaboración da Asociación Papaventos, a Unitaria, o CGAI e BOH. A deste ano foi a terceira edición logo da paréntese do 2020. Este formato dá continuidade ao Laboratorio Audiovisual de Vedra (LAV), que se celebrou durante dez anos e polo que pasaron máis de 1.500 participantes. Esta nova versión segue sendo fiel ao espírito orixinal de ofrecer a estudantes e persoas afeccionadas a oportunidade de adquirir coñecementos no eido audiovisual.