Vedra florece ca arte da camelia

O alcalde de Vedra, Carlos Martínez, inaugurou este domingo, acompañado do director do Xacobeo, Ildefonso de la Campa, e do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, as XXVI Xornadas Arredor da Camelia, no Centro de Emprendemento A Estación de Santa Cruz de Ribadulla, nun acto ó que asistiron máis de trescentas persoas.

Na súa intervención, De la Campa destacou a vinculación de Vedra co Camiño Xacobeo, en torno ó que xira precisamente a temática deste ano na cita. E é que por este concello pasan a Vía da Prata, o Camiño do Inverno e o Camiño Miñoto Ribeiro.

Pola súa banda, Valentín García, un incondicional desta exaltación, referiuse á camelia como elemento diferenciador da cultura e da paisaxe do Val do Ulla, presente tamén en destacadas obras literarias galegas.

Nesta edición, por decisión da organización, non houbo concurso; a mostra de flores contou con catorce participantes, e a de traballos ornamentais, con outros 11. Esta última é a única que se celebra en Galicia, e nela a beleza da camelia tórnase en arte dando forma a sorprendentes creacións cheas de simbolismo. Así, puidéronse ver un botafumeiro, unha mouteira de sinalización do Camiño, o logo do Xacobeo...

Entre esas obras de arte figuraba tamén unha alfombra floral protagonizada polo dragón do escudo de Vedra, que foi elaborada por artesáns de A Estrada, Ames, As Pontes, Bueu, Cangas e Ponteareas.

A apertura das xornadas estivo amenizada polo grupo de requinteiros A Gaita de Sarandón. Xa pola tarde celebrouse o espectáculo de rúa familiar A tropa do doutor Milagre, de Inventi Teatro, e entregáronse os premios do Concurso de Pintura Infantil da Camelia, cuxos traballos se exhibiron no interior dun vagón.

Durante todo o día centos de persoas pasaron polo recinto e, como colofón, tivo lugar un atranque infantil dos xenerais e correos.

