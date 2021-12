Vedra remata a súa visita polas doce parroquias nas que se gravou un vídeo

O programa V12. De parroquia en parroquia naceu co obxectivo de ofrecer unha alternativa de ocio ante a imposibilidade ou medo a viaxar a causa da crise sanitaria. A idea inicial do proxecto era facer unha andaina polas parroquias, guiadas pola técnica en turismo do concello, pero por culpa das medidas restritivas do covid, isto, non foi posible. Polo que se decidiu facer as visitas de maneira virtual, con pequenos vídeos que explicaban o patrimonio das 12 parroquias para que as persoas interesadas fixeran os percorridos pola súa conta, sen medo aos contaxios.

Os vídeos foron formulados dunha maneira informal. A técnica en turismo, móbil en man ao máis estilo youtuber, percorreu e explicou os recursos patrimoniais e turísticos do concello, dunha maneira informal, como se ela mesma pasease co grupo.

Os vídeos publicábanse cada venres nas redes sociais do concello e cada mes estivo adicado a unha parroquia. Ademais, as rutas foron temáticas tratando en cada parroquia un tema diferente, vinculado á historia, arte, tradicións, asociacións... do concello. Por exemplo, en Santa Cruz a visita centrouse na camelia e na música, pola importancia que ten esta planta no Pazo de Ortigueira, e pola tradición musical que hai mesta parroquia grazas á Banda de Música.

En moitos vídeos participaron os veciños, na parroquia de Sarandón falouse de viño e pesca e os protagonistas dos vídeos foron dous dos fundadores da Festa do Viño, que falaron da primeira festa fai xa 40 anos. En San Mamede foron os xogadores, actuais e históricos do Club, cos seus máis de 50 anos de historia, os que tomaron a palabra.

Un vídeo cada venres, durante un ano, é dicir, un total de 51 vídeos que percorreron cada recuncho de Vedra, e que serviron para dar a coñecer o patrimonio, para poñelo en valor, xa que moitas veces é precisamente o que temos máis cerca o que non coñecemos.

Houbo cerca de 20.000 visualizacións, cada vídeo tivo de media 350 visualizacións. Aínda que nestes tempos de influencers e youtubers eses números parezan insignificantes o certo é que este foi un proxecto creado para a veciñanza de Vedra, para cada unha das súas parroquias.