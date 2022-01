Veinte mil personas visitaron ya el Belén articulado de Valga

También en el ámbito deportivo aparece la selección española comandada por Luis Enrique en patinete (una imagen del entrenador que se hizo muy popular), las despedidas de Messi y Sergio Ramos del Barcelona y del Real Madrid, y la llegada de la Vuelta Ciclista a España a la Praza do Obradoiro, con el ganador vestido de peregrino.

Sus autores son la treintena de vecinos que forman parte de la Asociación de Amigos do Belén de Valga, que preside Maricarmen Castiñeiras. Llevan ya 26 años instalándolo (con ampliación, actualización y mejoras incluidas), y han conseguido que fuese declarado de Interés Turístico de Galicia. Es, de hecho, uno de los acontecimientos sociales y culturales más importantes y esperados del año, y no solo para los valgueses, sino también para miles de personas que deciden trasladarse desde diferentes puntos de Galicia hasta esta localidad con el único propósito de entretenerse mirando de cerca esas pequeñas y entrañables figuras talladas a mano que representan todo tipo de motivos navideños, pero también aspectos relacionados con la actividad y la actualidad en Valga, España... y el mundo.

El Belén artesanal en movimiento de Valga es una de las composiciones navideñas más espectaculares de Galicia, no solo por sus dimensiones, ya que no se limita a recoger escenas típicas de la tradición religiosa, sino que incorpora también elementos de la actualidad.

Los vecinos de todas las edades que le dan forma a este reclamo turístico, cada tarde, desde principios de septiembre, son una gran familia. Cada uno aporta sus conocimientos, habilidades y talento. En una gran sala llena de telas trabajaron las personas que se encargaron del trabajo fino, confeccionando las figuras, con alambres, periódicos, pasta de modelar y muchas telas. En otra sala trabajaron los que le dieron forma a la estructura sobre la que se asienta el Belén y en los motores de las piezas.

En un foso se esconde toda esa maquinaria que no se ve, pero que resulta imprescindible. Por último, están los carpinteros. Un completo equipo que se encargó de construir las casas, los puentes, etc. Sin olvidarnos de los electricistas y programadores, que son los que consiguen que al final todas las piezas se muevan coordinadas. Las figuras y los decorados están hechos de papel, escayola, pasta de modelar, alambre, madera, piedra, tela... Un trabajo completamente artesanal. En el Belén no hay nada comprado; todo es artesanal y la mayoría de las veces, reciclado.

Basta decir que todos los motores que mueven las figuras son de limpiaparabrisas o de cepillos dentales, así como motores eléctricos de todo tipo. Pero nada de ello está reñido con las nuevas tecnologías, ya que a través de un ordenador y un programador se simulan las distintas fases del día, así como otros efectos (luz, sonido, nieve, truenos...).

La estructura abarca unos 400 m2. Cuenta, además, con varias bombas de agua, unas 8.000 bombillas y unos 30.000 metros de cableado.

Todos los años se cambia y monta todo de forma distinta al anterior, incorporando siempre nuevas figuras, decorados y episodios, tanto religiosos como paganos. También están representados personajes ilustres de Valga, como La Bella Otero.