Veinticinco artistas ilustran en Ribeira poemas de Rosalía

El Museo del Grabado de Artes (Ribeira) no es sólo un depósito de miles de estampas, sino también un lugar de creación de nuevos grabados, gracias a los cursos que se celebran en el taller anexo al complejo. El último de esos cursos es el que impartieron José Fuentes Esteve y Antonio Navarro Fernández, profesores de la Universidad de Salamanca, sobre la técnica del grabado a la pluma. En él participaron 25 artistas que unieron su talento para ilustrar una selección de poemas de la obra Follas novas de Rosalía de Castro y un cuento de Álvaro Paradela, Rosa de Laíño, que es precisamente un homenaje a la autora padronesa.

Con esta iniciativa, el museo continúa su homenaje a los clásicos gallegos, que inició el año pasado con la ilustración de la obra Aires da miña terra, de Curros Enríquez.

Los grabados fueron realizados por Maricarmen Alonso, Manuel Ayaso, Ester Benzalá, Beatriz Castela, Sonia Cabello, Isabel Carralero, Paco Casal, Vyana DL, Yolanda Herranz, Jorge Gil, Lois López Rico, Merino, M. José Nieto Clemente, Antonio Navarro, Maralla Raquel Monje, Manuel Pérez Abalo, Antonio Pérez, Pitusa, Tonia Raquejo, Pastor Rodríguez, Olga Tenorio Gallego, Andrés Touceda y Veiras Manteiga.

Follas novas se escribió entre 1869 y 1880, aunque contiene algún poema publicado ya en 1865. La autora lo dividió en cinco partes: Vaguedás, Do íntimo, Varia, D’a terra y As viudas d’os vivos e as viudas d’os mortos. La obra contiene 137 poemas y, debido a su extensión, se hizo una selección, centrada en la primera parte, Vaguedás, en la que la escritora reflexiona sobre la creación poética y sobre su propia obra, la desgracia, la soledad, el miedo...

Por otra parte, el libro Dous contos, de Álvaro Paradela, se compone de dos obras: Rosa de Laíño y Luarela. El primero, escrito entre 1957 y 1958, fue editado por primera vez en el año 1971 y es un lírico homenaje a las vidas heroicas de las mujeres gallegas, en general, y a Rosalía de Castro, en particular.

Álvaro Paradela (A Coruña, 1911-Narón, 1979) fue poeta, ensayista, médico y libertario. Desde 1957 hasta 1960 trabajó de médico rural en Curtis, donde fue cronista oficial.

Ejerció la medicina en Narón, donde creó el topónimo Ferrolterra y delimitó su territorio. Publicó artículos en varios periódicos, entre ellos el desaparecido La Noche.

En cuanto al grabado a la pluma, es una técnica de grabado en metal con la que la imagen se crea trazando directamente sobre la plancha. Posteriormente, la imagen sigue un proceso a través del cual el dibujo, realizado con plumas, se convierte en matriz grabada que es entintada al modo tradicional y estampada con una prensa tórculo que transfiere la tinta al papel, creando de este modo la imagen final.

CATÁLOGO Y EXPOSICIÓN. Este viernes a las 20.30 horas se inaugurará en el Museo del Grabado la exposición de las ilustraciones realizadas por los 25 artistas, junto al catálogo con reproducciones de una selección de textos de Follas novas y la reproducción facsimilar de Dous contos. El acto inaugural se realizará respetando las medidas sanitarias de prevención contra el covid, para lo cual es preciso hacer reserva para asistir llamando al número de teléfono 981 871 342, o enviando un email a fundartes@gmail.com.

Uno de los objetivos de la fundación que gestiona el citado museo es que su taller de grabado funcione con una oferta formativa estable.