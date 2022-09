Ven tercermundistas las instalaciones municipales para practicar atletismo

El PP de Ames critica la política de infraestructuras deportivas para la práctica del atletismo, algunas inexistentes, y recuerda que, hace ahora cinco años, en septiembre de 2017, el mandatario local, acompañado por un grupo de miembros de la Corporación, recibió en el salón de plenos a una representación del Club de Atletismo MillaRaio para conocer de primera mano sus éxitos recientes. Pero a día de hoy, deben de seguir entrenando en el viejo campo de fútbol de Biduído.

En la réplica, el regidor acusa a los populares de “deslealdade”, y afirma que “como saben, están previstas unha serie de actuacións no campo de Biduído, que eles mesmos apoiaron co Plan Ames Progresa e que agora poñen en dúbida”. De nuevo apunta a rencillas internas en la oposición, y lamenta que la cesión de ese terreno por parte de la Xunta se tuvo que hacer por permuta, de la que él mismo se encargó. Acaba asegurando que hay “contacto fluído” entre los clubes y el Concello, refiriéndose además a que habilitaron partida presupuestaria para inversiones.

Esta visión es diametralmente opuesta a la de los populares, quienes enumeran los éxitos deportivos del MillaRaio y lamenta que algunos de los deportistas que participaron en esa recepción “han abandonado Ames para ir a entrenar a otros sitios. Basta con realizar una visita al antiguo campo de fútbol de Biduído, en las traseras del Colegio de Ventín, para comprobar el lamentable estado en que se encuentran las instalaciones en las que los jóvenes atletas entrenan”, indican, refiriéndose a que tras la reciente instalación de una jaula para lanzamiento de martillo y de disco, “estas son las dos únicas disciplinas, de los cuatro tipos de lanzamientos, que se pueden entrenar sin riesgo alguno y en condiciones aceptables”.

No ocurre lo mismo, a su juicio, con la práctica deportiva del peso, al carecer de círculo o contenedor de lanzamiento “que no es más que una instalación circular, fijada sólidamente al suelo, pintada en blanco y hecha en madera o cualquier otro material apropiado y que en su parte delantera tiene un borde que lo delimita”. E igual pasa con la jabalina, “por no hablar del estado en que se encuentra lo que podría denominarse sector de caída; donde la presencia de grandes piedras puede propiciar las roturas de las jabalinas al colisionar con las rocas”.

Asimismo, el PP reta a cualquier aficionado a buscar pistas de atletismo en el municipio: “No las encontraremos. Tienen que entrenar en unas pistas de alquiler en Santiago; y cuando no lo han podido hacer en la capital de Galicia, por estar las instalaciones en obra, han tenido que desplazarse a Noia, en donde hay mejores instalaciones que en Ames. Esa es la realidad del atletismo en Ames donde no se puede ni entrenar por falta de instalaciones apropiadas”, concluye la oposición, no sin antes urgir la construcción de unas instalaciones dignas.