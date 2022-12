Viaxe pola historia a través da evolución tecnolóxica no Museo de Bergantiños

O edificio que alberga o Museo de Bergantiños de Carballo foi construído no 1855, o mesmo ano no que empezou a funcionar a primeira rede electrotelegráfica do Estado.

Aquela foi a primeira das revolucións tecnolóxicas das que sería testemuño o inmoble público máis antigo da vila ao longo dos seus 167 anos de historia, e unha parte delas conforman a exposición permanente que se inaugurará o xoves 22, na que se poderán ver auténticas xoias desa evolución tecnolóxica cedidas pola Deputación da Coruña.

O Museo de Bergantiños reabre as súas portas ao público para convidar a realizar unha viaxe no tempo a través dos elementos que o integran, e que o van converter nun centro cultural especializado en distintas áreas da tecnoloxía de uso cotiá.

O patio central do edificio adquire un novo protagonismo, xa que se transforma no punto de recepción e de acceso de visitantes ás seis salas expositivas, cada unha cunha temática diferente, que conforman o proxecto museográfico.

A Sala do son amosa o anhelo humano de gardar o son, as primeiras gravacións e a evolución dos dispositivos. Pola súa banda a Sala do cálculo acolle a evolución das ferramentas para contar, os avances tecnolóxicos, a relación co desenvolvemento técnico e laboral e a importancia da tecnoloxía como impulsora do progreso humano.

Na Sala das copias recalcase a necesidade de conservar copias de documentos, a evolución da impresora, o fax e o lector de microfilmes, mentres que a Sala dos computadores amosa a súa evolución, a revolución tecnolóxica, novas formas de ocio e comunicación social, avances tecnolóxicos, relación co desenvolvemento técnico e laboral e a importancia da tecnoloxía como impulsora do progreso.

Pola súa banda, a Sala das máquinas de escribir recolle a súa evolución, o papel da muller na incorporación ao mundo laboral e a importancia da tecnoloxía como impulsora do progreso humano. Completa o museo a Sala do cinema coa experiencia do cinema no público.

O novo Museo de Bergantiños conta cunha sala máis, a de maior tamaño, que se utilizará como espazo de aprendizaxe permanente. De feito, para os días 3, 4 e 5 de xaneiro xa están programados os tres primeiros obradoiros infantís, nos que nenos e nenas maiores de 8 anos poderán coñecer as técnicas do deseño e a impresión en 3D, como pensan os ordenadores e stop motion para realizar animacións.

A inauguración da nova exposición permanente do Museo de Bergantiños, que renova o seu contido por completo despois de vinte anos, celebrarase o xoves 22 ás 20.30 horas, coa participación do concelleiro de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira; o xefe de Patrimonio e Contratación da Deputación da Coruña, Luis Jaime Rodríguez, e o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero.