Vidal Blanco lembra a Shakespeare ao recibir o Laudamuco

O coruñés Francisco Antonio Vidal Blanco (Ribeira, 1957) recolleu onte en Brión o III Premio Laudamuco para textos teatrais pola súa obra A vinganza de Fortimbrás, que lle foi entregado pola concelleira de Cultura, Sandy Cebral Gómez. Na súa intervención, o escritor lembrou a Shakespeare ao asegurar que a súa peza era un texto inspirado “nas tramas case invisibles de Hamlet”.

O premio, convocado polo Concello de Brión en colaboración coa Academia Galega de Teatro e Edicións Positivas, está dotado con 7.000 euros, a edición da obra e unha figura conmemorativa elaborada polo prestixioso artesán Xosé Vizoso.

O gañador agradeceu “o celo posto na edición por parte de Edicións Positivas e a maiúscula sensibilidade coa cultura do Concello de Brión, tendo en conta ademais a data de entrega. Non só pola conmemoración da posta en escena do Laudamuco, senón tamén por preceder á celebración do 17 de maio, Día das Letras, e o 18 de maio, o Día das Irmandades da Fala. Porque letras e fala son os piares do teatro e do idioma”.

Vidal Blanco tamén tivo palabras para “lembrar a todos os profesionais das artes escénicas, que non están a pasar polo seu mellor momento, e aproveito para aplaudir tantas iniciativas de apoio e solidariedade que vimos ao longo de todo este tempo de pandemia”.

Sobre A vinganza de Fortimbrás, Vidal Blanco explicou que “escribín este libro inspirado nas tramas case invisibles do Hamlet de Shakespeare. A obra obrigoume a tomar partido e envolverme en pequenos detalles que noutras lecturas puideron quedar desapercibidos. Gustaríame, pois, que entendésedes que esta obra é unha relectura da famosa traxedia”, puntualizando que na obra “non hai personaxes principais e secundarios”.

De feito, actores do Teatro de Cámara Ditea, acompañados polo presentador do acto e técnico de Cultura de Brión, Alberto Álvarez, puxeron en escena algunhas partes do libro diante da trintena de persoas presentes na sala de exposicións de Brión.

Pola súa banda, Sandy Cebral salientou que esta terceira edición do Laudamuco sacou á luz 47 obras teatrais e que nestes tres anos, “fomos quen de fomentar a redacción de case 150 pezas teatrais orixinais en galego”.