Vimianzo dá visibilidade ó gran labor da muller rural a través do cine

O quinto Ciclo Nacional de Cine e Mulleres Rurais recalará en Vimianzo coa proxección o vindeiro venres, 14 de outubro, do filme de Lois Patiño Lúa Vermella. Será no Auditorio da casa da cultura ás 20.30 horas con entrada libre ata completar aforo.

Trátase dunha iniciativa organizada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que pretende ser unha homenaxe ás mulleres rurais, visibilizar o medio rural e facer copartícipes dos seus modos de vida ós habitantes tanto de pobos como de cidades.

O obxectivo deste proxecto é poñer de relevancia o traballo que realizan as mulleres do ámbito rural. Tamén busca achegar á poboación urbana a maneira de vida real destes lugares, destacando o papel vertebrador, social e económico das mulleres, propiciando a comprensión e a complicidade entre a veciñanza.

Un total de vinte propostas cinematográficas integran a mostra que, nesta quinta edición, combina proxeccións presenciais en setenta localidades da península ibérica, e streaming de balde, aproveitando así o potencial de Internet para acadar un público amplo e xeograficamente disperso.

A proxección marcará ademais o comezo da programación de outono no auditorio de Vimianzo, polo que esta fin de semana pasarán tamén Os Monicreques de Kukas co seu espectáculo Don Gaiferos, unha obra teatral con monicreques de fío e música en directo que narra un dos milagres atribuídos ao Apóstolo Santiago e a viaxe do peregrino francés Gaiferos de Mormaltán. A cita é o sábado 15 ás 20.30 horas.

E o domingo, día 16, comezará tamén o Outono Rebuldeiro para os máis pequenos co espectáculo musical Rockeamos todas, de Pakolas e a súa Ramona Órbita. A entrada é de balde con reserva ata completar aforo, e a función comezará ás 18.30 horas, na casa da cultura.

CONTACONTOS. Pola súa banda, en Cee continúan a desenvolverse as actividades de O Mes da Fundación Fernando Blanco. Este venres, día 13, alumnado de Infantil e Primaria do CEIP Eugenio López, CPR Manuela Rial, CEIP A Igrexa, de Brens, e da escola unitaria de Pereiriña, ademais de usuarios de Aspadex, desfrutarán da sesión contacontos Pipo, o paxaro que non sabía voar, da compañía Trémola Teatro. A cita é na casa da cultura ás 11.00 h.

E para o público adulto, o sábado, día 15, no mesmo escenario terá lugar un concerto comentado a cargo do construtor e multiinstrumentista especializado na recuperación de instrumentos perdidos no tempo Abraham Cupeiro. O espectáculo ten por título Resoando no pasado e comezará ás 20.30 horas.

Outra das grandes citas culturais da fin de semana na Costa da Morte será en Dumbría, onde Xacarandaina presentará o sábado, ás 21.30 horas nas instalacións do Conco, Endaterra, un espectáculo de música e baile tradicional galegos fusionados co teatro. A través destas expresións artísticas fan un percorrido que une a cultura tradicional do Camiño Inglés e do Camiño a Fisterra e Muxía, e que recolle elementos dos dezaoito concellos destas dúas rutas.

INVESTIGACIÓN. É o resultado dun minucioso traballo de investigación dos bailes de divertimento, danzas, cancións, melodías, traxes e tradicións dos municipios de ambos itinerarios de peregrinaxe. O argumento baséase na peregrinación feita no 1900 por unha aristócrata inglesa e a súa doncela de orixe galega a Santiago de Compostela, con epílogo en Fisterra e Muxía.

As entradas poden reservarse na casa consistorial de Dumbría e en calquera das casas culturais do municipio. Outra opción é chamar ao teléfono 981 744 001.