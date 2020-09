Vintecinco maiores de A Pobra asisten ó programa da USC

Un total de 25 veciños e veciñas de A Pobra do Caramiñal participan dende o martes no programa Camiños de coñecemento e experiencia. Proxecto de democratización do coñecemento, un programa gratuíto de formación universitaria dirixida a maiores de 50 anos impulsado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Esta iniciativa, que regresa por terceiro ano consecutivo ao municipio cunha atractiva oferta formativa, foi presentada no auditorio do Museo Valle-Inclán, onde se desenvolven as sesións en horario de 16.30 a 18.00 horas. No acto de apertura participaron a edil de Cultura, Patricia Lojo, e a directora do IV Ciclo na USC, Esther Olveira.

As actividades que se desenvolverán ao longo do presente mes, inclúen tres seminarios (con sesión teórica e práctica) das seguintes temáticas: criminoloxía, educación e teatro. Deron comezo o mesmo martes, co primeiro deles, titulado Introdución á criminoloxía. A criminoloxía e a política criminal a cargo da profesora Ana Moure Soengas, da Facultade de Ciencias Políticas da USC. O mércores tivo lugar o obradoiro práctico e a análise dunha pegada dixital.

O segundo seminario, Estilos educativos parentais, foi impartido onte por Diana Priegue Caamaño e Cristina Varela Portela, ambas da facultade de Ciencias da Educación da USC, que tamén dirixirán hoxe o taller sobre a mesma temática.

Finalmente, o luns 28 de setembro está programado o curso Seminario Teatro. A construción do personaxe, impartido por Beatriz Porrúa Refojo, profesora do Programa Univertario de Maiores da citada universidade. Esta mesma docente encargarase do obradoiro de teatro que terá lugar o día 29.

Lembrar que Camiños de coñecemento e experiencia é un programa organizado pola Vicerreitoría de Titulacións da Universidade de Santiago de Compostela e polo Concello de A Pobra, que contan coa colaboración da Consellería de Política Social e a Deputación Provincial da Coruña.