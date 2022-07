Visitas guiadas ó Museo Fernando Blanco de Cee todos os venres deste verán

Cee. A Fundación Fernando Blanco de Lema, de Cee pon en marcha, de cara a tempada estival, un programa de visitas guiadas baixo o lema Fernando Blanco de Lema. O home que foi quen de ollar mais aló. Coñece o seu legado.

Desenvolveranse os días 22 e 29 de xullo; 5, 12, 19 e 26 de agosto e o 2, 9 e 16 de setembro. Todas as visitas coinciden en venres. O horario de inicio de cada visita será as 11.00 horas no Museo Fernando Blanco, e terán una duración aproximada de entre 90 e 120 minutos. Farase un percorrido guiado polo espazo museístico, no que se dará a coñecer a figura do prócer ceense e a importancia do seu legado para o desenvolvemento educativo e cultural de Cee e a súa contorna, para logo visitar o xardín botánico e a capela do Instituto Fernando Blanco.

Será preciso inscribirse previamente no museo ou chamando ó 981 747221. Os grupos serán limitados (mínimo dez persoas e un máximo de vinte). M. Lavandeira