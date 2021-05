Voces autorizadas para ampliar horizontes dende o IES de Baio

A décimo quinta Semana Cultural do IES Maximino Romero de Lema, de Baio (Zas), arrincou cargada de iniciativas e cun claro obxectivo: ampliar os horizontes do alumnado conxugando actualidade, innovación, música, teatro, cine, deporte....

Os estudantes de Bacharelato participaron nunha charla-coloquio do prestixioso epidemiólogo Juan Gestal, quen lles aclarou os conceptos máis relevantes da crise sanitaria e do COVID. Fixo un repaso ao vivido neste último ano desde o punto de vista científico e sanitario, explicando a natureza do virus, a súa transmisión e prevención e afirmando que a vacinación é a clave fundamental para encarar a recta final da loita contra el.

Ata Baio achegouse tamén o corcubionés Francisco Lema, un gran coñecedor do lobo na Costa da Morte. Explicou ao alumnado de primeiro da ESO que este animal, “o noso gran superdepredador, pode chegar a ser tamén o noso aliado. É importante coñecelo para ser capaces de atopar o equilibrio co lobo que é insignia da nosa fauna”, afirmou.

Dende Arzúa chegou a cantante e compositora M. J. Pérez, “unha muller moi relevante e representativa do panorama musical galego”, afirman dende o centro, que coas súas letras fai unha viaxe ás súas raíces para demostrar que a música galega e en galego ten un gran percorrido. O alumnado de cuarto da ESO, primeiro de Bacharelato e de FP Básica gozou dun concerto vivo “que supón unha luz prendida na escuridade destes tempos”, engaden.

Pola súa banda, o alumnado de Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes completou a súa formación coas orientacións profesionais de Rosa Villar, representante da Fundación Universidade de Coruña (FUAC), quen lles amosou a contribución das bolsas da entidade e das prácticas en empresas á hora de mellorar as súas oportunidades de inserción laboral.

A poeta e investigadora Dores Tembrás impartiulle ao alumnado de segundo de ESO un obradoiro sobre Poesía e Natureza. Nesta actividade, realizada no xardín do Centro, a poeta transmitiu a súa paixón pola palabra dialogando co grupo sobre o mecanismo dos poemas. O alumnado creou a súa propia constelación poética a partir dunha palabra relacionada coa natureza.

O instituto baiés acolleu tamén a Salomé e Lucía, da Asociación de Amigos da Canceira de Ordes, quenes mativeron unha charla co alumnado de primeiro e terceiro da ESO, na que alertaron de que España é un dos países europeos onde máis cans se abandonan. Proporcionarlles unha segunda oportunidade é a misión dun grupo de voluntarios do Concello ordense que asumiron que os cans non debían sufrir as consecuencias dos erros humanos. “Por que é mellor adoptar ca comprar? Por que é bo castrar as nosas mascotas? Mirando aos ollos a calquera can dunha canceira temos a resposta sen necesidade de palabras”, subliñaron.

Yago Espasandín, actor profesional e antigo alumno do centro, achegou ao alumnado de primeiro e segundo da ESO ao mundo da interpretación mediante un obradoiro dinámico, lúdico e participativo traballando técnicas de desinhibición, sensibilización, expresión corporal e creatividade. Dende o Ceida, centro de referencia para a educación ambiental en Galicia, viñeron a Baio a mellorar o coñecemento e a percepción sobre o cambio climático e os posibles efectos derivados do mesmo, como reducilos e adaptarse. O alumnado de cuarto da ESO saíu moi concienciado tras a charla e asumiu que a loita é de todos.

Hoxe seguirán aprendendo na última xornada da Semana Cultural.