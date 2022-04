VodaEncaixe ofrecerá todo para os noivos na Mostra de Camariñas

Camariñas. Unha das novidades da XXXI Mostra do Encaixe de Camariñas será a estrea do espazo VodaEncaixe, onde as parellas poderán deseñar integramente o seu casamento. Neste recuncho poderán atopar, da man de empresas locais e do deseñador Jose Matteos, todo o que precisan para organizar unha cerimonia de voda: vestidos de Matteos Novias, vehículos de Alebura, a Floristería Alecrín que aplica encaixe nos ramos e en detalles de voda, os detalles de Agasalla Encaixe Agasalla Amor e a cobertura fotográfica da man de Diego Alonso Fotógrafo.

Ademais, exporanse os tocados de voda das coleccións que presentaron o ano pasado no desfile de ArtEncaixe as artesáns Charo López Atelier, Janet Schulz, Ana Miguens e Viviana Araújo.

Os asistentes tamén poderán desfrutar de degustacións diarias de produtos do mar. O xoves haberá rodaballo cedido por Stolt Sea Farm, o venres polbo de Gallego Pereira, o sábado polbo de Frigoríficos Canosa e, na xornada de clausura, os asistentes poderán gozar do caviar de ourizos de Pescados Pedreira. Todas serán gratuítas, presentando a entrada da feira.

Ademais, Industrias Cerdeimar, que vén colaborando dende hai 30 anos coa Mostra do Encaixe, contará cun stand propio no que ofrecerá diferentes produtos en conserva. “O obxectivo é levar a nosa riqueza ao interior da Mostra para que os visitantes coñezan as nosas empresas e o seu produto de calidade”, destaca a concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro. M. L.