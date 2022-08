Volven ás rúas da Pobra os xigantes e cabezudos

A localidade da Pobra do Caramiñal inicia este venres 19 as tradicionais festas do Carme dos Pincheiros, que se prolongarán ata o luns día 22. Os pincheiros eran os mariñeiros que se dedicaban á pesca do pincho, arte que se empezou a utilizar na ría de Arousa no século dezaoito.

O primeiro dos actos programados terá lugar este venres na igrexa de Santa María A Antiga do Caramiñal ás 19.30 horas. Trátase da imposición de escapularios aos novos confrades para dar paso á misa solemne, cantada pola coral Lauda Sion. O pregón das festas terá lugar ás 21.00 horas dende o balcón da casa consistorial e correrá a cargo de Cristina Fernández, xefa do servizo de Medicina Preventiva do CHUS.

A continuación será o desfile de xigantes e cabezudos, co acompañamento musical do grupo de gaitas Trécola e da charanga Os Santiaguiños. Tamén haberá desde a medianoite unha sesión musical a cargo de Chocolate Disco Móvil na Praza Alcalde Segundo Durán. A primeira verbena estará amenizada polo grupo de danza sevillano Al-Saraf.

Na xornada do sábado 20 actuarán as bandas de música de Ribadumia e de Caamaño, os grupos de gaitas Ximiela, Arume e Trécola, a charanga Os Santiaguiños, Os Pequenos do Barbanza, Andavía, Os Caraveiros e Axóuxere Animación. Tamén haberá desfile de xigantes e cabezudos e celebrarase unha das actividades máis agardadas, especialmente pola mocidade: os San Juerguines, que inclúen pasabares, Festa da Auga, olimpíada pincheira e a música de Planet Disco Móvil. A verbena estará amenizada polas orquestras Foliada D’Ases e Venezia.

O domingo 21, ás 18.30 horas, oficiarase no citado templo a misa solemne na honra da Virxe do Carme, interpretada pola coral Lauda Sion. Ao seu remate sairá en procesión a imaxe relixiosa portada por membros da Confraría do Santo Cristo, custodiada polas bandeirolas e a Banda Militar da Brilat, xunto coa Banda de Música de Catoira, o grupo de danzas sevillano Al-Saraf e os xigantes e cabezudos da Confraría do Carme dos Pincheiros, coa colaboración da escola de danza da Asociación de Amas de Casa pobrense.

Tamén animarán a festa a banda de gaitas de Calo, Xiada, Arume, Os Pequenos do Barbanza, Andavía, Os Caraveiros, a agrupación de baile Arrancadeira, Queicoa, As Arrancadeiras e Trécola, e haberá de novo desfile de xigantes e cabezudos.

Pola noite actuarán as orquestras Finisterre e América.

E o luns 22 amenizarán a xornada as bandas de música de Caamaño e de Calo, a banda de gaitas Sons da Ría, Xiada, Arume, Andavía, Trécola, Os Pequenos do Barbanza e Os Caraveiros. A programación tamén inclúe propostas pensadas para as crianzas, como xogos populares, unha Festa da Escuma e o parque infantil Pincheirolandia.

A verbena correrá a cargo da orquestra Marbella, e a gran queima de fogos de artificio e o combate naval porán o colofón ós festexos.