Volven os Encontros coa Arte a Brión cun certame e vendas

Brión vai retomar os seus Encontros coa Arte tras dous anos de ausencia por mor da pandemia. Volverán do día 17 ao 19 de xuño, e incluirán a 24 pintores, fotógrafos, músicos e escritores de toda España que compartirán as súas técnicas e coñecementos coa veciñanza nunha reunión que servirá de tributo a Laxeiro.

Así, o venres 17 de xuño, de 10.00 a 12.00 horas, os artistas José A. Regidor, Frutos Casado de Lucas, José Galarzo e María Carmen Martínez impartirán uns obradoiros de pintura de acuarela ao alumnado do CEIP de Pedrouzos. Pola tarde, primeira das tres xornadas de pintura ao natural con Manuel Ayaso, Veiras Manteiga ou Xosé Vizoso.

Sobre un lenzo en branco, cada un dos 24 artistas improvisará o seu particular estudo ao aire libre para traballar de cara ao público. Estes obradoiros de pintura ao natural terán lugar na Ponte Maceira (venres 17, de 17.00 a 20.00 horas), no Paseo do Río Pego (sábado 18, de 10.00 a 14.00 horas) e na carballeira de Santa Minia (domingo 19, de 9.30 a 13.30 horas). O 18 a rapazada de 4 a 17 anos poderá participar no IV Concurso de Debuxo e Pintura á beira do río Pego (os premios, vales de 50, 30 e 20 euros, entregaranse o domingo 19 de xuño, ás 13.30 horas, na carballeira de Santa Minia).

Paralelamente terán lugar diversas actividades culturais abertas a toda a veciñanza como a inauguración da exposición coas obras doadas no XIV Encontro coa Arte, que terá lugar na sala municipal de exposicións o venres 17 de xuño, ás 21.30 horas. Así mesmo, o sábado 19, ás 21.00 horas, o centro social polivalente acollerá Amada Rosalía, un concerto de Xoán Eiriz baseado no disco gravado na honra de Rosalía de Castro e inspirado na obra do poeta ourensán Suso Díaz con 85 poemas.

Ao longo da fin de semana, na sala municipal de exposicións estará aberto un Mercado da Arte onde o público que o desexe poderá visitar e/ou mercar obras dos distintos artistas participantes nos Encontros, o venres (16.30 a 21.00 horas), o sábado (de 9.30 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas) e o domingo 17 (de 9.30 a 13.30 horas).

Os 24 artistas participantes son Alba Roqueta, Antón Sobral, Beatriz Ansede, Camilo Seira, Carmen Hermo, Chelo Rodríguez, Frutos Casado de Lucas, Javier del Valle, José A. Regidor, José Galarzo, Laureano Vidal, Manuel Ayaso, Manuel Méndez, María Carmen Martínez, María Xesús Díaz, Paco Casal, Rafael Arroyo, Ricardo de Arce, Ricardo Rilo, Siro, Tino Canicoba, Veiras Manteiga, Xosé Vázquez Castro e Xosé Vizoso.