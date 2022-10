Vuelve Cinema Miúdo en noviembre con nuevo diseño y gestión de Abella

El festival de cine infantil de Ames, Cinema Miúdo, ultima una quinta edición en la que va a estrenar equipo gestor e imagen gráfica. El cartel es obra de Alejandra Abalde, conocida en el mundo creativo como Srta. Doti, ilustradora y diseñadora de estilo colorido, lleno de personajes simpáticos y estética llamativa. El festival de Ames destinado a público infantil se celebrará entre el 24 y el 27 de noviembre en las casas de la cultura de Bertamiráns y Milladoiro. Y a partir de este año, está gestionado por la productora cultural gallega Abella.

Según explican los creativos, la imagen fue trabajada hasta alcanzar un diseño atractivo, tanto para los más jóvenes como para adultos, sin caer además excesivamente en la obviedad. El resultado es un trocito de film en el que podemos adivinar “diversas formas simplificadas que representan a desbordante imaxinación da cativada”, tal y como explica Alejandra. Con este cartel, Srta. Doti sienta las líneas básicas de diseño para esta nueva etapa del festival en cuanto al uso de colores y tipografías, que también se verán en las redes sociales del evento: Facebook e Instagram.

Dicha modificación en su imagen va de la mano de un cambio en la dirección del festival que desde este año, y por cuatro ediciones, asume la productora gallega Abella, un equipo que ya trabajó en la programación y la comunicación del certamen en 2019 y que ahora asume su gestión integral, en la que aplicarán la experiencia adquirida al frente de otros eventos cinematográficos, como el Galician Freaky Film Festival o el Primavera del Cine.

La concejal de Cultura, Natividad González, explica que “un ano máis o festival de cinema miúdo xa está na nosa carteleira. Trátase dun proxecto que naceu co obxectivo de incentivar o gusto polo cine entre os máis pequenos e cuns claros obxectivos pedagóxicos. Este ano xa imos a pola quinta edición do festival o que é un claro indicativo de que Cinema Miúdo xa é un proxecto consolidado entre a rapazada de Ames e da comarca”. Además, destaca que “dende a concellaría de Cultura estamos moi orgullosos deste programa porque é dos poucos que hai en Galicia, e incluso a nivel nacional, dirixido ao público infantil. Todos os anos se proxectan curtas de diversos países, o que pon a Ames no mapa a nivel nacional e internacional”.

Para Abella, la línea a seguir en esta nueva etapa será tratar a los pequeños como futuros adultos, ofreciéndoles cortometrajes que, sin perder el sentido lúdico, les ayuden a nutrirse culturalmente y crecer. “Non queremos simplemente poñer debuxos, senón que os filmes sirvan para abordar cuestións importantes, ás veces complicadas de falar ou interiorizar para a rapazada”, dice la organización.

ÚNICAS. Y, precisamente, con esa ilusión, el equipo de programación lleva meses visionando y seleccionando piezas “únicas e sorprendentes”. Así, muchos de los filmes serán estrenos en Galicia, pues se trata de piezas internacionales muy difíciles de ver en otro lugar. “Non hai nada máis enriquecedor e conciliador que empatizar con persoas de Bután, Suecia ou Perú”, concluye de Castro. La sección oficial estará dividida en dos categorías: Axóuxeres, para público de 2 a 7 años, y Buxainas, para mayores de siete. En ambas modalidades habrá premios del público y jurado.

Cinema Miúdo es un festival de cine infantil, que nace en Ames en 2018. Busca proporcionar al público infantil gallego la oportunidad de disfrutar de filmes inéditos, originales, sorprendentes y de descubrir idiosincrasias de medio orbe, ya que, además de sesiones escolares, mesas redondas, talleres o música, en anteriores ediciones hubo proyecciones de Galicia, Francia, Corea, India, Afganistán, Marruecos o USA.