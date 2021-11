Xestión conxunta contra o lume para protexer as vivendas

A Xunta investirá un total de 554.000 euros co obxecto de deixar limpas de maleza e de arborado prohibido pola Lei de incendios (piñeiro, eucalipto e acacia) unha superficie de 192 hectáreas situadas en franxas secundarias, isto é, nos 50 metros máis próximos ás vivendas, no concello de Carnota. O conselleiro do Medio Rural, José González, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, desprazáronse este luns ata ese municipio coruñés para supervisar as execucións subsidiarias de xestión da biomasa que se están levando a cabo.

Durante a visita, José González recalcou que estes cartos “serán repercutidos aos propietarios pertinentes, porque todos debemos cumprir a lei co obxectivo de anticiparnos aos incendios forestais”.

Segundo indicaron dende o Gonerno autonómico, estas execucións subsidiarias comezarán en seis concellos galegos elixidos pola recorrencia de lumes e porque tiñan avanzadas as revisións da empresa pública Seaga nas parroquias non priorizadas. En concreto, estes labores en Carnota súmanse aos xa iniciados nos municipios ourensáns de Cualedro e Monterrei e no pontevedrés de Gondomar. Tamén se principiarán proximamente nos concellos ourensáns da Gudiña e Lobios.

Nesta liña, o titular de Medio Rural quixo lembrar que, segundo os últimos datos aportados polo convenio de protección das aldeas subscrito coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e con Seaga, ao que xa están adheridos 273 concellos, máis do 65 por cento da superficie incluída no acordo está limpa de biomasa forestal.

Así, sumando as 157 parroquias priorizadas de 81 concellos e as non priorizadas revisadas ata o momento, o número de parcelas inspeccionadas rolda o medio millón. En canto á superficie, a total revisada aproxímase ás 30.000 hectáreas e a xestionada ao 65 por cento.

competencia. O conselleiro matizou que esta xestión da biomasa é unha competencia municipal, pero que a Xunta decidiu colaborar cos concellos na súa execución. O Executivo galego xerou e remitiu aos concellos unhas 200.000 notificacións e publicacións tanto das parroquias priorizadas como das non priorizadas, para que estes consistorios, unha vez asinadas, as remitan aos propietarios instando á limpeza.

En Carnota, tras a revisión da xestión da biomasa realizada polos supervisores da Xunta –en toda Galicia traballan 45 profesionais–, remitíronse ao Concello un total de 5.582 comunicacións instando á correcta limpeza nestes predios.