Xornada fatídica con dous falecidos nas estradas de Malpica e Carballo

A xornada do sábado está sendo tráxica nas estradas de Bergantiños, onde se rexistraron dous falecidos en Malpica e Carballo nun espazo de tempo de pouco máis de catro horas.

Un veciño de Leiloio, de 31 anos, perdeu a vida esta mañá despois de que o coche que conducía se saíse da vía en Malpica de Bergantiños. O accidente produciuse nunha rotonda na estrada que une Buño e Ponteceso, uns minutos despois das 08.00 horas. Nese momento, unha persoa particular alertou ao 112 Galicia do accidente.

Axiña, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia solicitaron a intervención do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que, malia os esforzos, nada puido facer por salvarlle a vida á persoa accidentada.

Ademais, desde o CIAE 112 Galicia pasouse o aviso aos Bombeiros de Bergantiños, ao GES de Ponteceso, á Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil da localidade.

E este mediodía, en Carballo outro home, de 65 anos, falecía tras ser alcanzado por un coche que bateu, previamente, contra outro vehículo, segundo informa o 112. Sucedeu no punto quilométrico 5 da DP-1914, á altura da parroquia de Rus.

O 112 Galicia tivo coñecemento dos feitos ao fío das 12.00 horas, a través dunha persoa particular. Segundo indicaba na súa comunicación, a persoa atropelada atopábase atrapada debaixo do coche que o alcanzara. De xeito inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia puxeron a situación en coñecemento dos Bombeiros de Bergantiños, que fixeron uso do material de excarceración para liberar ao home.

Desde o 112 Galicia solicitouse tamén a intervención do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que tan só puido confirmar o falecemento do varón. Ademais, ata o lugar acudiron os membros do Servizo Municipal de Protección Civil e os axentes da Policía da Local e da Garda Civil de Tráfico.

Segundo confirmou ao 112 Galicia o Servizo Municipal de Protección Civil, non houbo máis feridos no propio accidente entre os dous vehículos.