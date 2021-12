Zas achega a figura e o legado de Labarta Pose ós estudantes

A exposición itinerante sobre a figura de Enrique Labarta Pose chegou ao IES Maximino Romero de Lema, de Baio, logo de pasar polo colexio ao que da nome do escritor baiés.

A mostra, impulsada polo Concello de Zas, é a primeira que se lle dedica ao autor, e está formada por seis paneis con fotografías e textos explicativos que divulgan aspectos sobre a vida de Labarta Pose e as súas facetas de escritor, fotógrafo e xornalista.

Para un bo aproveitamento da mesma, o alumnado deste instituto visitará a exposición seguindo unha unidade didáctica elaborada polo propio centro. “Isto permitiralles pór en valor a un dos persoeiros máis ilustres do municipio e así apoiar o traballo da Comisión Labarta Pose para a concesión do Día das Letras Galegas”, afirman dende o IES baiés.

No acto inaugural participaron o alcalde, Manuel Muíño, as concelleira de Educación e Patrimonio e membros da dirección do centro, quenes, ante a atenta mirada do alumnado de primeiro curso da ESO, salientaron esta figura tan relevante na cultura da contorna. “Dende o centro apoiamos este tipo de iniciativas que son esenciais para o coñecemento do patrimonio cultural, e que serven para cohesionar a comunidade ao redor dos seus símbolos”, indican.

A exposición estará aberta a todo o público que desexe achegarse ao instituto, de luns a venres en horario escolar ata o día 21 de decembro. A seguinte parada será no CPI da capital municipal zaense.

Paralelamente á mostra itinerante, o Concello habilitou unha exposición permanente no primeiro andar do centro sociocultural de Baio, que recolle parte do legado dese escritor local, e que inclúe varias obras do autor, coleccións de revistas, unha obra de teatro en castelán, manuscritos inéditos e un poema inacabado, ademais de recortes de prensa, postais, publicacións en revistas do século XIX e mesmo o testamento do autor. Un legado documental que lle fora cedido inicialmente polo fillo do escritor a José Rojo Valiña, e agora a familia deste último entregoullo ao Concello de Zas coa condición de que a colección permanecese en Baio con acceso público.

O material foi clasificado e estudado polo filólogo Xosé María Rei, membro da comisión constituida para profundizar e pór en valor a obra de Labarta Pose co fin de que poida ser homenaxeado na festividade das Letras Galegas. O catedrático baiés Jorge Mira é o coordinador da devandita comisión. O traballo da mesma recibiu un notable pulo o 24 de outubro de 2017 coa aprobación por unanimidade da proposición non de lei no Congreso dos Deputados na que se daba apoio ás actividades encamiñadas a dar a coñecer a figura de Enrique Labarta Pose.

TEATRO. Esta iniciativa de difusión do legado dunha das figuras ilustres do Concello de Zas complementanse cun amplo programa de actividades programadas dende a administración local para este Nadal. A vindeira cita é o sábado, día 18 ás 20.00 horas, no auditorio de Baio, onde a compañía Talía Teatro presentará a obra recentemente estreada que leva por título A parábola do angazo.

Trátase dunha comedia protagonizada por Artur Trillo e Toño Casais, quenes, a través do humor, fan un repaso pola historia da nosa lingua. Para asistir é necesario reservar praza con antelación chamando ao 981 718 056.