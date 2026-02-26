Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El 23-F en GaliciaLas quejas de los compostelanosViviendas turísticasUrbanismoMiguel Ángel Sánchez del Río
instagram

El Correo Gallego te invita al Salón del automóvil de Vigo 2026

Sorteo exclusivo para lectores registrados. Si todavía no eres uno de ellos, ¡regístrate y participa!

EL CORREO GALLEGO te invita al Salón del automóvil de Vigo 2026

EL CORREO GALLEGO te invita al Salón del automóvil de Vigo 2026

El Correo Gallego

EL CORREO GALLEGO te invita a participar en un nuevo sorteo exclusivo para usuarios registrados para asistir al Salón del Automóvil Vigo 2026 (aquí te explicamos cómo registrate de forma gratuita).

Del 4 al 8 de marzo, el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acogerá la 35ª edición del Salón del Automóvil de Vigo, la mayor exposición comercial del motor en Galicia. Un evento que volverá a reunir a los principales concesionarios de la comarca para ofrecer, en un mismo espacio, una completa muestra de vehículos para todos los gustos y necesidades.

Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del lunes 2 de marzo a las 12:00 horas. Las entradas son válidas para el sábado 7 de marzo. ¡No te quedes sin la tuya!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents