El Correo Gallego te invita al Salón del automóvil de Vigo 2026
Sorteo exclusivo para lectores registrados. Si todavía no eres uno de ellos, ¡regístrate y participa!
EL CORREO GALLEGO te invita a participar en un nuevo sorteo exclusivo para usuarios registrados para asistir al Salón del Automóvil Vigo 2026 (aquí te explicamos cómo registrate de forma gratuita).
Del 4 al 8 de marzo, el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acogerá la 35ª edición del Salón del Automóvil de Vigo, la mayor exposición comercial del motor en Galicia. Un evento que volverá a reunir a los principales concesionarios de la comarca para ofrecer, en un mismo espacio, una completa muestra de vehículos para todos los gustos y necesidades.
Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del lunes 2 de marzo a las 12:00 horas. Las entradas son válidas para el sábado 7 de marzo. ¡No te quedes sin la tuya!
