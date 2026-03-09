El Correo Gallego te invita al MotorOcasión Vigo, el salón de vehículos usados y de ocasión
El Correo Gallego te invita a asistir, en nuevo sorteo exclusivo para registrados, a MOTOROCASIÓN VIGO 2026.
Todos los interesados en adquirir un vehículo de ocasión en lugar de uno nuevo, o bien aquellos que no hayan encontrado el coche adecuado durante los días previos, tienen una nueva oportunidad de compra en la tradicional feria de vehículo usado y de ocasión que se celebra la semana siguiente al Salón del automóvil de Vigo. MotorOcasión Vigo, que se celebrará en IFEVI esta temporada del 12 al 15 de marzo, llega en 2026 a su vigesimoquinta edición.
Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del martes 10 de marzo a las 12:00 horas. Las entradas son válidas para el sábado 14 de marzo.
