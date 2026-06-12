¡Vive Rock in Rio Lisboa con El Correo Gallego!

EL CORREO GALLEGO sortea entre sus registrados tres abonos dobles para disfrutar de uno de los festivales de música más importantes de Europa. Los afortunados ganadores podrán asistir a las jornadas del 27 y 28 de junio, dos fechas que reunirán en la capital portuguesa a grandes estrellas internacionales como Rod Stewart, pero también de Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes entre otros artistas destacados.

Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del martes 16 de junio a las 12:00 horas.