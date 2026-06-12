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¡Vive Rock in Rio Lisboa con El Correo Gallego!

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El Correo Gallego

EL CORREO GALLEGO sortea entre sus registrados tres abonos dobles para disfrutar de uno de los festivales de música más importantes de Europa. Los afortunados ganadores podrán asistir a las jornadas del 27 y 28 de junio, dos fechas que reunirán en la capital portuguesa a grandes estrellas internacionales como Rod Stewart, pero también de Cyndi Lauper, Shaggy, 4 Non Blondes entre otros artistas destacados.

Para participar, solo tienes que completar el formulario que encontrarás a continuación antes del martes 16 de junio a las 12:00 horas.

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