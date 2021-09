31.000 vacunas para los que ya pasaron la COVID y 50.000 nuevas autocitas

Sanidade ha citado para vacunarse este sábado a casi 31.000 personas que ya han pasado la COVID, según ha informado este jueves el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El titular del Ejecutivo autonómico, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, ha apuntado que siguen así el protocolo establecido de “enfermedad más una dosis, inmunización”. “Una vez dados de alta, son llamados para dispensarles la dosis que necesitan”, ha explicado Feijóo. Este llamamiento ya lo había avanzado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, semanas atrás, pero todavía sin una fecha concreta. Se deja sin vigor de esta forma la cadencia de seis meses entre haber pasado la enfermedad y recibir la vacuna contra el coronavirus, que había quedado establecida al principio de la pandemia.

La Consellería de Sanidade abrirá un nuevo turno de autocitas para la próxima semana con 50.000 plazas que se repartirán entre martes (10.000), viernes (10.000) y sábado (30.000). Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno de este jueves. Preguntado por el ritmo de salida de las autocitas, que se ha ralentizado en las últimas semanas en comparación a los primeros turnos --cuando incluso se llegó a colapsar el sistema--, y si podría deberse a que parte de esos 224.000 gallegos que faltan por recibir la inyección, no quieran, Feijóo ha apuntado que está claro que hay que vacunar “a la gente que se quiere vacunar”, pero ha puntualizado que se establecerán “mecanismos” de para saber qué ocurre.

“Aún hay mucho trabajo por hacer, pero el último objetivo sería establecer mecanismos para esas personas que no están vacunadas, saber cual es el motivo y ver que se puede hacer. Empezaremos a ver diferentes opciones; no descartamos ninguna posibilidad para persuadir de la bondad de la vacunación”, ha afirmado el presidente de la Xunta. Con todo, el titular del Gobierno autonómico ha matizado que en España la vacunación no es obligatoria y que las comunidades autónomas tampoco tienen competencias para estipular esa obligatoriedad.

VACUNACIÓN DE ENFERMOS POR COVID

Pese a esto, el presidente de la Xunta ha valorado muy positivamente el proceso de vacunación en Galicia, “con un 95% de personas mayores de 40 años con doble pauta y un 85,8% de jóvenes de entre 12 y 19 años con, mínimo, una dosis”. Feijóo ha destacado que Galicia es la Comunidad con mayor porcentaje de vacunación en esta franja de edad, un proceso que continuará la semana que viene para llegar al 100% de vacunados cuando comience el curso escolar. En este sentido, Feijóo ha vuelto a expresar la necesidad de más dosis: “necesitamos ir más rápido con los más jóvenes”.

“EN UN MES SE DOBLEGÓ LA CURVA DE LA QUINTA OLA”

Además de sobre el proceso de vacunación, el responsable del Gobierno gallego ha hecho balance de la situación epidemiológica actual en la Comunidad que, según ha reconocido, “dista mucho de ser la deseable”, pero sobre la que ha destacado que “en prácticamente en un mes se ha doblegado la curva de la quinta ola”.

A este respecto, Feijó ha apuntado que, pese a estar por encima de la media española en cuanto a incidencia acumulada tanto a siete como a 14 días --97 y 249, respectivamente, frente a los 84 y 221 puntos españoles--, Galicia es la segunda comunidad con menos pacientes hospitalizados.

El presidente lo ha achacado al número de pruebas diagnósticas realizadas que, con todo y respecto a los test de antígenos voluntarios, “ha bajado mucho desde que se dejó sin efecto el certificado covid”.

“Desde comienzos de agosto los casos activos descienden diariamente. Todas las ciudades gallegas se encuentran por debajo de los 300 de Incidencia Acumulada a 14 días”, ha recalcado el presidente, que ha subrayado que la situación empezó a cambiar 10 días después de entrar en vigor las restricciones del 23 de julio. “Desde el 23 de julio, la Incidencia Acumulada a siete días ha bajado 224 puntos, de 321 a 97; mientras que a 14 días, ha descendido 310 puntos, de 551 a 241; todo en un verano con más afluencia de viajeros y turistas”, ha indicado el titular del Ejecutivo autonómico. EUROPA PRESS