A hostalaría galega poderá abrir unha hora máis na noite de Reis, até a unha

SANTIAGO. EP. Os bares e restaurantes de Galicia poderán abrir ata a unha da madrugada, unha hora máis do que ata agora estaba permitido, na noite deste mércores 5 de xaneiro, previa ao festivo do Día de Reis. Así o recolle a edición bis publicada este luns do Diario Oficial de Galicia (DOG), que ratifica que a hostalaría da Comunidade terá a opción de pechar á unha nas xornadas previas aos festivos. En plena explosión da variante Ómicron e nun escenario marcado polas reunións do Nadal, as últimas decisións sobre o plan da hostalaría producíronse antes de Fin de Ano. Quedou ratificado, por exemplo, o horario límite de peche ao público nos establecementos de hostalaría e restauración ás 00,00 horas, excepto a noite do venres ao sábado e do sábado ao domingo, que se situou na unha. Tamén se aclarou que o día 1 de xaneiro de 2022 non se podían prestar servizos a clientes entre a 1,00 e as 9,00 horas da mañá; e prohibiuse o consumo en barra.Todo iso, ademais de ratificar a redución a dez acodes por mesa ou agrupación de mesas do número máximo que poderán permanecer nas terrazas dos establecementos de hostalaría, restauración e lecer nocturno.

O CAMBIO: A AMPLIACIÓN DO HORARIO NA VÉSPERA DE FESTIVOS. Mentres Galicia roza os 50.000 casos activos de covid-19, o groso destas medidas mantense, do mesmo xeito que o peche do lecer nocturno en 3,00 horas e o límite da súa actividade á ordinaria até o 18 de xaneiro, a obrigación do certificado covid en hostalaría, a prohibición de reunións entre as 3,00 e as 6,00, e o uso da máscara; pero introduciuse un cambio relativo á hostalaría. Na orde publicada este luns arguméntase que na previa, que saíu o 29 de decembro, "non se considerou a posible ampliación de horario nas vésperas de festivos, como si sucedeu noutras ocasións".

E engade que, tendo en conta o período de Nadal e dada a tradición da festa de Reis, "considérase adecuado e proporcionado suplir a omisión da orde citada e introducir a indicada ampliación de horario". Así, amplíase á unha da madrugada o horario de peche ao público dos establecementos de hostalaría e restauración nas vésperas de festivo, equiparando o horario de peche destes establecementos nas datas indicadas ao xa previsto para as noites do venres ao sábado e do sábado ao domingo. As medidas previstas nesta nova orde terán efectos desde as 00,00 horas do día seguinte ao da súa publicación (este martes 4 de xaneiro) até as 00,00 horas do día 18 de xaneiro de 2022.