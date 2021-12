A Mariña lucense, de foco del virus a comarca menos afectada por la sexta oleada

Santiago. Aunque es mucho lo que se habla de Ourense –y en la última semana también de Vigo– por haberse convertido en el epicentro de esta sexta ola, superando los mil casos por cada cien mil habitantes de incidencia a catorce días (1.219), también es importante destacar que hay algunos territorios que están escapando de los contagios de este envite y que, curiosamente, fueron muy afectados durante los pasados.

Es el caso de la comarca de A Mariña lucense, donde brotes en residencias de Xove y un elevado número de infectados en los municipios adyacentes hicieron durante la primera ola que esta área quedase confinada y aislada del resto de la población gallega, convirtiéndose para todos en el epicentro de la expansión de la pandemia en Galicia.

Frente a aquel momento, en la actualidad, A Mariña tiene a casi todos sus ayuntamientos occidentales libres de infectados. Más en concreto, Ortigueira (pegado a la misma), Mañón, O Vicedo, Ourol y Xove registran cero casos tanto a siete como a catorce días. Mientras, Cervo (71 casos por cada cien mil habitantes), Alfoz (178), Burela (31), Foz (100), Lourenzá (140), Mondoñedo (84), Barreiros (102), A Pontenova (133), O Valadouro (151), Ribadeo (223) y Trabada (268), resisten como pueden con incidencias por debajo del riesgo alto.

OURENSE: LA CARA Y LA CRUZ DE LA INCIDENCIA GALLEGA EN MENOS DE 100 KM CUADRADOS. Asimismo, a los cinco municipios de A Mariña y sus alrededores sin casos de covid, se suman otros 29 del conjunto de Galicia: San Sadurniño, Moeche, Vilamaior, Cospeito, Begonte, O Páramo, Baleira, Pol, Negueira de Muñiz, Irixoa, Coirós, Mesía, Carnota, Fisterra, Laxe, A Lama, Punxín, Quintela de Leirado, Lobeira, A Bola, Porqueira, Vilariños de Conso, Montederramo, A Teixeira, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Como se puede observar, muchos de ellos están en el área de Ourense, donde la dispersión poblacional permite tener las dos caras de la misma moneda concentradas en el mismo territorio: alta y baja afectación. Frente a esos reductos ‘covid-free’, se encuentran los ayuntamientos más afectados: Baños de Molgas (2.567 casos por cada cien mil habitantes a dos semanas vista), Paderne de Allariz (1.879), Ramirás (1.831), Barbadás (1.703), Vilamarín (1.456), Taboadela (1.260), Ourense ciudad (1.219) y Coles (1.082). Así, en menos de 100 kilómetros cuadrados se pueden observar muy diferentes incidencias, sobre todo entre poblaciones con muy pocos habitantes.

ORDES, RIANXO, MUROS Y PADRÓN NO PASAN DE CUARENTA CASOS POR CIEN MIL VECINOS. En el área de Santiago, la que nos ocupa, el número de ayuntamientos sin casos de covid es de solo dos del total: Carnota y Mesía. Pero hay otros nueve en muy buena situación, al no superar en ningún caso los 50 casos por cada cien mil habitantes de incidencia a dos semanas vista: Ordes (24), Rianxo (27), Muros (35), Padrón (36), Oroso (40), Melide (41), Negreira (44), Val do Dubra (46) y Outes (48).

Por el contrario, en el peor lugar, con la mayor incidencia acumulada a dos semanas vista, se encontrarían Mazaricos (335), Tordoia (333) y Lousame (330). Y también por encima de 250 casos por cada cien mil habitantes de incidencia estarían los ayuntamientos coruñeses de Noia (294), Toques (267) y A Pobra do Caramiñal (257). a.s.