A Pobra se ahoga ante el desuso del interior de locales

Los 36 municipios gallegos en nivel alto y máximo de restricciones que tendrán que exigir en bares, restaurantes y pubs a sus clientes una prueba PCR o un certificado de vacunación para poder entrar a sus locales muestran su preocupación por volver a estar en el punto de mira.

Entre el colectivo hostelero de A Pobra do Caramiñal, el municipio costero de la provincia de A Coruña golpeado por el coronavirus, tras ascender a nivel máximo de restricciones, y las lluvias, Ángeles Prol, propietaria de Adega A. Kunka, un pequeño y típico establecimiento cuya dirección el viernes cerró su terraza por las inclemencias del cielo mira este fin de semana al cielo pidiendo un respiro. Una bocanada que también demanda a la Xunta y a las autoridades que señalan con ese “dedo acusador” a la hostelería, “la forma más fácil de buscar un culpable”, aunque no radique ahí el problema, dice Ángeles, que apunta a los botellones.

“Nosotros ahora mismo no estamos ni trabajando la cuarta parte”, lamenta, mientras recuerda lo “incómodo” y “molesto” que le resulta pedirle a los clientes la PCR. Un hecho que, aún encima, ve “discriminatorio” hacia la gente joven, que no se vacunó porque todavía no ha llegado su turno. “No sabemos qué vamos a hacer ni cómo sobrevivir”; “si no fuera por todas las deudas que tenemos nosotros cerrábamos ya”.

Esta situación de desasosiego la comparte Saray Iglesias, una joven de 18 años que trabaja en Casa Manolo durante el verano y los fines de semana en invierno. La exigencia de esos documentos no debería ser una tarea de los camareros, ni siquiera de los gerentes, opina. “Me parece muy fuerte negar a alguien la entrada solo porque no tenga las pruebas. Y si quiere entrar una persona joven como yo, ¿qué hace?”, una cuestión que lanza al aire.

Saray, que contesta mientras su jefa prepara unas tortillas, teme que este local baje la persiana: “Hay mucha gente que vive día a día de esto y que nos digan esto a estas alturas es como decir ‘cerrad’. Yo no lo veo normal”, explica.

FERROL CARGARÁ JURÍDICAMENTE CONTRA LAS MEDIDAS. Por su parte, el colectivo Hostaleiros e Autónomos de Ferrolterra también mostró ayer su “total disconformidad” con la nuevas restricciones, con Ferrol, Fene y Mugardos en nivel medio. Tildaron las medidas de “injustificadas, desproporcionadas y discrimitarias hacia el sector”. “Son ilógicas y de dudosa legalidad”, dijeron, añadiendo que sus “servicios jurídicos están ya estudiando medidas legales”. A su juicio, está “empíricamente comprobado que esto solo incentivará los botellones”.