Ante la falta de criterio común, Galicia expedirá bajas y altas al mismo tiempo

Santiago. Si hace apenas una semana los expertos vaticinaban que el pico de la sexta ola se alcanzaría en estos días, mientras que la Consellería de Sanidade lo fijaba para dentro de quince/dieciocho días y las autoridades del Ejecutivo en la tercera semana de enero, parece que el virus y, más en concreto, la variante ómicron, no está por la labor de cumplir los pronósticos y aliviar su capacidad infectiva y transmisibilidad.

Y es que, aún a pesar de las numerosas altas (24.000 en las últimas horas) que se produjeron este jueves, que dejaron los casos activos en menos de 60.000, los infectados diarios siguen creciendo por encima de los 7.000. Así las cosas, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, confesó que, “aunque pensábamos que podíamos alcanzar el pico de la ola en la tercera o cuarta semana de enero, y mantenemos esa expectativa, lo cierto es que hay muchos casos positivos”.

Con todo, también detalló que, “la mitad de ellos, prácticamente, son de autotest de antígenos, debido a los muchísimos test que se están haciendo”. “Nosotros sumamos todos los resultados de todas las pruebas, no solo las PCR o las de antígenos realizadas en los puntos de antígenos, sino también las autodiagnósticas”, explicó. Estas herramientas, tal y como recordó, no existían durante la primera y la segunda ola, por lo que “solo computábamos a personas que en el Sergas habían podido concretar su positividad”, por lo que eran menos que ahora.

Aún así, afirmó que siguen confiando en que en las próximas semanas disminuyan los nuevos casos, motivo por el cuál el Subcomité Clínico no decidió incrementar medidas, sino prorrogar las existentes e incluso aliviarlas, en algún caso. “Son medidas suaves y proporcionales”, consideró Feijóo, que recordó que ahora mismo “en hostelería solo existe la restricción de no consumir en barra, y en el sector del ocio nocturno el cierre el fin de semana a las tres en lugar de a las cinco, mientras que el resto de sectores no tienen limitaciones y el toque de ‘no’ queda se ciñe a jueves, viernes y sábado, cuando hay acumulación”. a.s.