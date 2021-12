As residencias de maiores, cun 1-2% de cadro sen vacinar, concentran a prevención nos cribados

SANTIAGO. EP. As residencias de maiores que foron fortemente golpeadas pola covid nas primeiras ondas da pandemia concentran a prevención nos cribados periódicos que realizan, tanto entre os seus traballadores como entre residentes. A volta á 'normalidade', aínda que coa incidencia en pleno crecemento da sexta onda, por agora non están previstas medidas máis restritivas máis aló de esixir o certificado covid a quen visitan os centros, pero paralelamente non poden obrigar ao seu persoal a estar vacinado. Isto fai que, aínda que a porcentaxe é baixo, haxa entre un 1 e un 2 por cento do persoal que traballa nas residencias de maiores que non teñen a pauta vacunal, segundo as estimacións ofrecidas a Europa Press por parte do técnico da Consellería de Política Social Constantino Piñeiro, que entre outras cuestións vixía os brotes nestes centros.

Coa incidencia acumulada que aumentou máis dun 930 por cento desde o inicio da sexta onda en Galicia, as residencias non escapan aos casos. O último parte, con data de este mércores día 1 de decembro, recolle 29 casos en nove centros residenciais. Ademais, hai que sumar un brote de 25 casos nun centro de atención á discapacidade en Ferrol. "Hai un leve incremento, moi centrados naquelas zonas onde aumenta a incidencia fronte a outras e é esperable que tivese a súa tradución", manifestou o técnico de Política Social. Neste sentido, mantivo que "grazas á terceira dose" da vacina, os brotes que están a xurdir "están a controlarse moito de forma moito máis rápida e eficaz do que se conseguía facer antes da campaña de vacinación", a piques de cumprirse un ano. Desta maneira, os casos, polo momento, supéranse "case de forma asintomática ou con clínica débil". "Co comportamento dos brotes actuais, non está encima da mesa medidas máis restritivas e esperamos que poidan pasar un Nadal seguro sen medidas adicionais", explicou.

TRAZADO DOS CASOS. A experiencia adquirida en case dous anos desde a declaración da pandemia permite tamén, sostén este técnico, actuar de forma máis rápida e acoutar a orixe do brote. "A nosa tarefa iníciase no rastrexo de casos, trazar a orixe e, en función desas circunstancias, decídense medidas máis laxas ou agresivas; e supervísanse os protocolos aprobados --e vixentes nas residencias--", expuxo. Ademais, destacou que os plans de continxencia aprobados reflicten a experiencia e o traballo destes meses: circuítos prediseñados, stock de materiais, colaboración coa rede de saúde e apoio sanitario. Todo, para "traballar o máis rapidamente posible e dar unha continuidade asistencial".

Actualmente, non hai ningunha residencia intervida. "Non se necesitou, onde se produce un brote, as institucións e residencias coñecen os protocolos e teñen os medios", indicou e confirmou que actualmente non hai ningunha en risco de estalo. Con todo, durante a primeira onda da pandemia chegáronse a intervir cinco residencias de maiores (Domus Vi de Cangas, Barreiro-Vigo, O Portazgo (A Coruña), A nosa Señora de Fátima (O Barco de Valdeorras) e Santa Teresa Jornet (A Coruña). Segundo un informe que remitiu no seu momento a Consellería de Política Social ao Parlamento, na primeira onda da pandemia 274 maiores de residencias faleceron, dos cales 132 fixérono nos propios centros.

Durante a segunda onda, interviñéronse nove residencias --Residencia do Incio, Domusvi Lugo (en Outeiro de Rei), Residencia do Pilar (Outeiro de Rei), Residencia O Pilar (Culleredo), Residencia Salvaterra de Miño, Residencia dos Gozos (Pereiro de Aguiar), Domusvi Ribadumia, Residencia Asilo Vilalba, Paz y Ben de Tui e Quercus (Leira). Até o 30 de decembro de 2020, contabilizáronse na segundan onda 301 maiores procedentes de residencias falecidos, 109 nos propios centros.

MARCO LEGAL. Aínda que a vacina ha supuxo un antes e un despois nas residencias galegas, tanto no número de casos como nas consecuencias da infección por covid, unha residencia de Carballiño vén de rexistrar un grupo de casos após contaxiarse unha traballadora do centro que rexeitou a vacina. Neste sentido, o técnico da consellería explicou a Europa Press que non contan con ningún marco legal que faga posible a vacinación obrigatoria para o persoal das residencias, unha modificación que tería que ser estatal. "É unha cuestión lexislativa. Na miña opinión particular, debería existir unha iniciativa a nivel estatal que dificultase ou limitase esta actividade (das persoas non vacinadas). A vontade da Xunta é que se materialice esta esixencia, pero non hai bases legais", explicou. Política Social sostén que é unha "porcentaxe mínima", cun ou dous casos sobre cadros de cen, pero "nestes momentos temos que observar como hai unha parte de traballadores, moi pequena, que non se decidiu a vacinarse".