Ascenso contenido de los casos activos, que se quedan en 17.298, mientras los hospitales empeoran notablemente

Después del Día da Patria llega una jornada de relativa estabilidad también en lo que a situación epidemiológica se refiere. Al menos en la subida de la curva de casos activos, no así en la de los hospitalizados, que no dejan de crecer exponencialmente cada día. En concreto, este lunes 26 de julio los casos activos se quedaron en los 17.298, después de que se diese en ellos la menor subida que se recuerda dentro del momento álgido de esta quinta ola: solo 544 infectados más que el domingo. Con todo, no hay que olvidar que esta es una cifra similar a la registrada el pasado 23 de enero (18.286), cuando todavía no nos habíamos acercado al pico de la tercera ola. Aunque también es un valor similar al del 10 de febrero (17.632), cuando estábamos ya en la bajada.