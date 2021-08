Batalla política en Galicia tras cambiar los criterios del reparto de inyecciones

Tras el “decepcionante” reparto de vacunas anunciado por el Gobierno central y criticado este domingo por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que deja “cero” dosis en Galicia de las 3,4 millones extraordinarias de Pfizer adquiridas por el Estado, las quejas no han tardado en caer. En este contexto, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, denunció este lunes que “no se transparentan” los criterios de su reparto, dando paso a un debate que han protagonizado desde diferentes puntos las tres formaciones políticas presentes en nuestro Parlamento.

Desde la Xunta acometieron durante toda la jornada contra los actos del Ejecutivo español. Precisamente en una entrevista con Onda Cero, el de Os Peares indicó que el argumento que se ha trasladado ante tal decisión es que Galicia recibió “por encima” de lo que le correspondería por habitantes cuando la población diana eran los mayores.

Si bien dijo que él mismo no puede ratificar que el reparto se esté haciendo con “corrección”, sí lamentó que “no se transparenten los criterios”. “No se nos dice a cada comunidad cuáles son los medicamentos que recibiremos cada una”, señaló, reivindicando posteriormente “una transparencia diaria o semanal” sobre los diferentes parámetros.

Por su parte, la ex ministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, exigió este lunes al Ministerio regentado por Carolina Darias que explique las razones (sobre las cuales se ha cimentado la última y polémica distribución de inyecciones) en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tendrá lugar mañana.

“Lo que queremos es, por favor, que lleven al consejo de este miércoles los criterios de reparto de las vacunas, así todos los españoles nos enteraremos de si estamos en igualdad de condiciones o no lo estamos”, exclamó la popular ante los medios en Triacastela (Lugo), poniendo como ejemplo el caso gallego: la comunidad recibirá “cero” soluciones de las 3,4 millones extraordinarias de Pfizer que adquirió el Ejecutivo de Sánchez. “Y de las vacunas de Moderna les toca la mitad”, manifestó.

“No sabíamos que la España multinivel iba a llegar también a las vacunas”, añadió Pastor, recordando que lo expuesto “hace que no se pueda vacunar a todos los ciudadanos, que no pueda llegar también a los jóvenes”. Y “nosotros (afirmó por Galicia) no queremos ser más que nadie, pero tampoco ser menos que los demás”, apostilló asimismo.

Por último, sobre la necesidad de una posible tercera dosis, demandó “menos frivolidad en materia sanitaria y científica”. “Hay que empezar por hacer estudios de inmunidad poblacional para saber en personas mayores y especialmente vulnerables, como trasplantados o inmunodeprimidos, lo que tenemos que hacer. Pido que no se tomen más decisiones de propaganda sino con criterios científicos y técnicos”, indicó la ex ministra de Sanidad.

PRETENDER BUSCAR “CONFLICTO”. También en nuestra comunidad, aunque concretamente desde el PSdeG, Gonzalo Caballero acusó al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de “intentar buscar conflicto” con el Ejecutivo de Sánchez sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Así se pronunció el líder de los socialistas gallegos en una visita al Pazo de Meirás (Sada), donde defendió que el mando central “está marcando una estrategia de vacunación al lado de la Unión Europea que es un éxito, frente a la política de confrontación del PP que no arregló nada y frente a un BNG que recomendaba vacunas rusas, chinas y cubanas”.

“Lo que había que hacer era ponerse a trabajar al lado del Gobierno de España, de la ciencia y de los profesionales de la sanidad”, dijo un Caballero que calificó de “mezquina” la actitud de Feijóo. “No puede tener esa actitud mezquina, ruin, de intentar buscar conflicto” en vez de reconocer que la estrategia de vacunación está funcionando, señaló, no sin antes resaltar que el 70 % de la población ya está inmunizada entre las fronteras de nuestro territorio.

“CUALQUIER GALLEGO DEBE DEMANDAR MÁS”. Después de estas declaraciones llegaron como contrarrespuesta las de Elena Candia. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular de Galicia consideró que “cualquier gallego debe demandar más vacunas” tras el “decepcionante” reparto anunciado por el Ejecutivo de Sánchez “independientemente del partido político” con el que simpatice.

“Creo que todos los gallegos deben demandar más vacunas, desde luego es una prioridad” porque si hay “más vacunas, se podrá vacunar a más gallegos”, resumió la popular, quien lamentó la actitud del dirigente del PSdeG. A sus ojos, defender este último reparto de dosis pone de manifiesto que su prioridad actual es apoyar al presidente español, y no el “interés de los gallegos”.

VACUNACIÓN COMO SI FUERA UN “ARMA ARROJADIZA”. Como remate, el viceportavoz parlamentario del BNG, Manuel Lourenzo, demandó que las diferentes administraciones estén “a la altura” para después criticar la conducta del PP Y PSOE al emplear la campaña de vacunación contra el COVID-19 “como un arma arrojadiza”.

Cuestionado sobre la remesa de vacunas que faltará en Galicia, el diputado del Bloque aseguró que la campaña de inoculación es algo “serio”, especialmente la que ahora atañe a la juventud, por lo que cualquiera debe posicionarse “por encima de este pim pam pum” entre gobiernos. Rechazando la política “de echar balones fuera”, quiso acordarse, eso sí, de la atención primaria autonómica, achacando a Feijóo su “desmantelamiento” y haciendo ver que es preciso una sanidad “fuerte”.