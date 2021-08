Santiago e Ourense convírtense nas dúas primeiras grandes cidades que baixan do nivel alto ao nivel medio de restricións. A evolución epidemiolóxica destas dúas urbes permitiu que o Comité Clínico decidise, nunha reunión celebrada este martes, a relaxación das medidas. Pode consultar as restricións do seu concello e que medidas se lle aplican a cada nivel nos seguintes gráficos: