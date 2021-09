Calquera galego poderá vacinarse sen cita previa e apróbanse novos protocolos na hostalaría

Busca reforzar a seguridade e que ningún establecemento teña que pechar completamente, con independencia da situación epidemiolóxica nos municipios correspondentes. A hostelería agora dependerá de si mesma. Cada un decidirá se se sitúa en nivel 1 ou 2.

Nivel 1: 50% de aforamento no interior, 75% no exterior.

Requisitos: Distancia de 1,5 metros entre mesas, medir CO2 cada 4 horas, máscaras para os empregados e 2 horas de formación en protocolo covid para os traballadores.

Nivel 2: 75% de aforamento no interior e 100% no exterior. Pódense usar as barras, de xeito individual (1 persoa), ou dúas persoas se son convivintes.

Requisitos: 1,5 metros entre persoas, rexistro de clientes, medición de CO2 continua (recomendado activador de aire acondicionado en caso de niveis máximos), máscaras FFP2 para empregados e probas diagnósticas cada sete días.

Horario de peche: a 1 da madrugada.

En caso de que a situación epidemiolóxica rexistre unha gravidade extrema inesperada cambiaranse os protocolos por outros máis restrictivos.

Os cambios terán lugar o día 15 de setembro. O presidente indica que están estudando un novo protocolo para o ocio nocturno, que estará listo en outubro.