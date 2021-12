Cierre generalizado del ocio nocturno por las restricciones horarias en Fin de Año

Susana Martínez

Santiago

Los restaurantes no parecen verse afectados al cumplir las restricciones de cierre, sin embargo, sí están viendo cómo se tambalean los ingresos de diciembre y enero a causa del aumento de contagios.

La mayor parte de establecimientos con los que se contactó desde EL CORREO, se mostraron menos preocupados por el horario de cierre ya que, en su mayor parte, mantenían la hora límite a las 12 de la noche. Sin embargo, la tendencia general registrada por estos negocios tanto en comidas como cenas de celebración, es de un aumento de las cancelaciones. Este fenómeno, se concentra específicamente en estas últimas dos semanas de diciembre, con un significativo pico estos últimos días, a una jornada y media de Fin de Año.

Desde La Bodeguilla de San Lázaro, explicaban que el negocio lo mantendrán cerrado en la noche de fin de año hasta el domingo. El aforo permanecerá como hasta ahora, con mesas de ocho y seis personas, además del certificado covid, mascarilla obligatoria y distancia entre de seguridad entre mesas.

Sin embargo, Javier Míguez, propietario de La Bodeguilla explicó, que como restaurante, “a nosotros no nos afecta excesivamente”. Sin embargo, considera que las medidas no son coherentes. “No creo que sean muy efectivas en cuanto al horario. De lunes a jueves, que es cuando menos gente hay, tenemos que cerrar a las 12. Mientras, los viernes y los sábados podemos cerrar una hora más, pero es cuando más gente se concentra y, por casuística, puede haber más contagios”, dijo. Además, en la misma línea destaca que el horario también puede llegar a afectar “porque vas muy justo para cerrar”. Señaló que el aumento de cancelaciones también es un aspecto que vienen notando desde el 12 de diciembre. “Tenemos cancelaciones de mesas cada día”, subrayó.

Por su parte, el restaurante Don Quijote, no va a cerrar en Nochevieja. Manolo García, propietario del establecimiento explicó a El CORREO que lo único que cambia ese día es el horario. Cerrarán a las doce como mandan las restricciones y no se verán afectados porque “temos un local moi grande onde se pode manter a distancia de seguridade sen problema, e cumprimos con todas as medidas necesarias”. Además, también señaló que desde hace un mes “temos un cartel na porta que avisa de que pechamos as 12.00 horas da noite. Coa pandemia os nosos clientes marchan antes de terlles que decir nada, voluntariamente e de forma puntual”.

A este respecto, el propietario del restaurante afirma que percibió un aumento en la cancelación de las reservas. “Últimamente a xente parece ter máis medo a reunirse en lugares pechados, nós notámolo especialmente nesta última semana. Houbo bastantes cancelacións de cara a final de ano”.

RESTAURANTES AFECTADOS. Sin embargo, el tamaño del local y las propias circunstancias pueden verse agravadas en mayor o menor medida. Este es el caso de Casa da Coca. Su propietario, Carlos Romero explicó a esta redacción que afrontaba las restricciones con bastante incertidumbre.

Romero señaló que “no podemos abrir en fin de año, tenemos que cerrar. Y a partir de año nuevo estaremos abiertos durante el mediodía y permaneceremos pendientes de las horas hasta las que podremos estar de noche, más que nada para poder pagar a los empleados”.

Estas restricciones, confirmó, empeoran la situación en la que ya se encontraba buena parte de la hostelería desde el comienzo de la pandemia. Además, afirmó que “la gente tiene mucho miedo en Santiago de salir a sitios cerrados”. Este miedo a concentrarse en lugares interiores, afecta especialmente a los restaurantes como Casa da Coca, donde se registró un descenso de las reservas del 98 %.

A este respecto, el aumento de contagios por covid en las últimas semanas supuso un batacazo para el ocio nocturno, pero también para los restaurantes que vieron como aumentaban las cancelaciones.