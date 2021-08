Comesaña, “decepcionado” porque Galicia no recibirá dosis extra de vacunas

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se ha mostrado “decepcionado” con que el reparto de dosis extra de vacunas contra la Covid-19 de Pfizer se haga a cuatro comunidades y la gallega no esté entre ellas, al tiempo que ha asegurado que “acepta el ajuste” para la distribución de viales de Moderna.

“Hoy en el Consejo Interterritorial por fin el Gobierno trasladó que solamente cuatro comunidades autónomas van a recibir esas dosis extra que la Unión Europea le remitió a España por su eficiencia en la vacunación”, ha comentado tras la reunión y ha confirmado “que Galicia no está en esas cuatro”.

“Desde Galicia aceptamos y vemos bien el ajuste de dosis -en el caso de Moderna-, lo único que demandamos permanentemente es el conocimiento claro de los criterios de ese ajuste, esto no fue así hasta hoy”, ha señalado.

Al respecto, la Consellería de Sanidade ha puntualizado que entiende que debe haber un ajuste, que debe ser “conocido y consensuado”, y hacerse para que todas las comunidades obtengan la misma proporción de dosis, tomando como referencia la comunidad que más ha recibido, que no es Galicia. Además ha propuesto que se tenga en cuenta en el ajuste el número de positivos que ha habido en cada comunidad autónoma, que “sin duda pueden y deben modificar el criterio de reparto de dosis”, ha añadido.

Con todo, el titular de Sanidade ha recalcado que siguen “sin saber cuál es el criterio” para distribuir las vacunas extra de Pfizer, pero ha matizado que por parte de la Comunidad gallega “ningún problema por aceptar ese ajuste” de Moderna. De este modo, ha subrayado que “Galicia siempre fue una comunidad solidaria, como ha demostrado durante toda la pandemia, y por supuesto va a seguir siendo solidaria en el reparto de vacunas”, ha afirmado.

Al respecto, la Consellería de Sanidade ha aclarado que está de acuerdo con que haya un ajuste, como en el caso de Moderna, pero no en el de la partida extra de Pfizer, sobre lo que insiste en que “aún no se explicó” y, por tanto, sigue sin estar conforme con un reparto que no se sabe cómo se ha hecho.

Comesaña ha insistido en que en el caso del ajuste de Pfizer Galicia pide que se efectúe “a la comunidad que recibe más dosis”. “Que con ese ajuste lleguemos a tener todos el mismo número de dosis, que es razonable”, ha puntualizado Comesaña.

“RESPETAMOS ESE CRITERIO”

“Seguimos decepcionados porque de toda esa cantidad importante de vacunas a Galicia no le va a corresponder ninguna, pero respetamos ese criterio de ajuste a la población que corresponda y pedimos que ese ajuste se haga a la comunidad que recibió el mayor número de dosis”, ha insistido el conselleiro, para que así a Galicia le toque alguna también.

Sanidade ha reiterado en un comunicado de prensa tras la reunión que ha pedido “transparencia para conocer cuál es el criterio que siguió el Ministerio a la hora de distribuir los 3,4 millones de dosis extra de Pfizer” porque “no se explicó”. Así, propone que se elabore un documento que conozcan las comunidades autónomas “para poder planificar y desarrollar la vacunación del modo más eficiente”. “Aceptamos, como no puede ser de otro modo, un ajuste, pero es necesaria transparencia”, reivindica.

Además, el titular de Sanidade ha destacado que en Galicia “hay un enorme interés por vacunarse” y puso como ejemplo el proceso de autocita abierto el pasado fin de semana para jóvenes de 16 a 21 años, que, matiza, “llegó a tener picos de 50.000 solicitudes al minuto y 1,6 millones en dos horas”, por lo que se completaron todas las citas “en pocas horas”.

También el titular de Sanidade ha comentado que en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles “Galicia volvió a poner de manifiesto la carencia de que los documentos no se envían por anticipado” antes de las reuniones del Consejo Interterritorial y, ha lamentado, “no hay actas de la reunión” del Ministerio de Sanidad con las comunidades.

“CLARAS ALGUNAS COSAS”

Por su parte, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que participa en las reuniones semanales del Consejo Interterritorial de Salud, ha señalado que este miércoles han quedado “claras algunas cosas”, entre ellas, que Galicia es la tercera Comunidad Autónoma (solo por detrás de Asturias y Castilla y León) que más dosis de vacunas contra la Covid ha recibido en proporción a su población.

Así, según ha asegurado el regidor, la Comunidad gallega ha recibido 140,4 vacunas por cada 100 habitantes, por encima de la media española (134,7) y por encima de regiones como Madrid (132 dosis por cada 100 habitantes) o la Comunidad Valencia (129,7 vacunas).

A raíz de estos datos, Caballero ha vuelto a censurar que la Xunta haga “una utilización política mentirosa” del reparto de vacunas, “inventándose un agravio” que, ha recalcado, no existe, y ha subrayado que Galicia ha sido “especialmente favorecida” y “bien tratada” en la distribución de dosis. Además, ha apuntado, este miércoles se ha anunciado la recepción de un millón de dosis adicionales de Moderna en España, que “se van a repartir en proporción a la población”.

“¿Por qué se queja el conselleiro? ¿Cómo dice que Galicia está siendo maltratada? ¿Cómo trata de engañar a la prensa?”, ha cuestionado el regidor y presidente de la FEMP, quien ha advertido de que “en política, no vale todo”.

El Ministerio de Sanidad ha informado en la reunión de este miércoles de que esta semana se distribuirán entre las comunidades autónomas hasta 3,9 millones de vacunas contra la Covid-19, incluidas las dosis extras ya anunciadas de las vacunas de Pfizer y Moderna, que se reparten dentro el proceso de equiparación progresiva del porcentaje de vacunas entregadas con el de población.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.