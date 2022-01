Comesaña defiende las medidas para librar de “carga adicional” a Primaria

“Siempre se han tomado medidas para tratar de preservar el trabajo ordinario de Atención Primaria y librarles de la carga adicional que tanto los casos positivos como los confirmados y sus contactos les pueden provocar”. Así lo evidenció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, comentando que los 86 médicos que se incorporarán estos días al servicio, algunos hoy mismo, “tendrán un contrato inicial de tres meses retribuidos con el importe correspondiente a un médico de familia”.

En este sentido, el máximo responsable a nivel sanitario de la Xunta puso en valor todos los pasos que ha dado el Gobierno gallego desde el minuto uno de la pandemia del coronavirus para garantizar un adecuado funcionamiento de AP. Entre estas iniciativas, hizo hincapié en el covid auto para que los casos sospechosos acudan a hacerse las PCR “sin necesidad de ir a los centros de salud”, “la puesta en marcha de la Central de seguimiento de contactos para la gestión de estas solicitudes” o “el uso de los rastreadores militares para las llamadas a los contactos estrechos” como “ejemplos claros” que han supuesto “un enorme ahorro de trabajo” para el servicio.

Abordando también el exitoso proceso de inoculación, que “se ha hecho sin prácticamente repercutir en la Atención Primaria” salvo en el tramo de mayores de 80 años, el conselleiro recordó a este periódico que “Galicia también se apoyó en las farmacias para bajar la carga de la AP” y, asimismo, que “todos los cribados poblacionales” se “han tratado de hacer sin recurrir a los dispositivos de AP en jornada ordinaria”, empleando recintos masivos, pabellones deportivos, puntos de saliva móviles o de test de antígenos para ir sin cita, entre otros.

Con la llegada de la variante Ómicron y la gigantesca explosión de contagios, que han inundado Galicia en las últimas semanas, “de nuevo”, indicó, “se han tomado medidas para evitar la repercusión en la Atención Primaria”. En este caso, reconoció, ya más administrativas que asistenciales, ante la hasta ahora “poca gravedad de los casos”.

Como ejemplos, el conselleiro destacó el nuevo proceso de confirmación de los positivos, por el cual se declara el contagio “sin necesidad de acudir a ningún centro sanitario”, siempre que el paciente sea “asintomático o con síntomas leves”, mediante el número 881 540045 . En el mismo, subrayó, se refuerzan “de forma constante los operadores para dar mejor respuesta en tiempo a las llamadas”.

“Estos días hay más de 130 operadores solo para este fin, para este teléfono, al margen de otras actividades de la central de seguimiento de contactos”, manifestó Comesaña, destacando que a esta “autodeclaración, a través del número de teléfono, se unirá en breve la opción de hacerlo a través de un formulario web”.

De igual forma, “la llamada al caso positivo para determinar sus contactos estrechos la sigue haciendo, como hasta ahora y desde que empezó la pandemia, la central de seguimiento de contactos”, agregó el conselleiro, resaltando que “la petición de pruebas” para estas personas de nuevo “se mantiene fuera del ámbito de la Atención Primaria”, repercutiendo con ello “en una menor carga administrativa”.

“Hay aspectos que de momento si se mantienen en AP como es la tramitación de las incapacidad temporal (IT) para los casos positivos y para los pocos contactos estrechos que ahora si lo necesitan ( los contactos no vacunados , inmunodeprimidos, o contactos en los que se sospeche la transmisión a partir de visones ) y por supuesto la gestión y seguimiento de los sintomáticos”, indicó no obstante Comesaña, si bien creen que esta labor administrativa “puede y debe disminuirse”.

Para ello, conforme destacó, la Consellería de Sanidade ha incorporado en la ley de medidas la recuperación de un categoría ya existente en Galicia en la Atención Primaria como es la de Técnico de Salud, para graduados en medicina sin título de especialista y que “se podrán incorporar este año, de forma excepcional, para ayudar a los especialistas, entre otras cosas, en la gestión de la IT”. “El próximo lunes se publica en el Doga la apertura del proceso para que estos médicos graduados se apunten en una lista y poder incorporarlos cuanto antes”, afirmó el conselleiro.

A este respecto, el máximo titular en materia sanitaria de la Xunta resaltó, como ya se avanzó también, que contactaron “con médicos de familia recientemente jubilados para que puedan incorporarse para dar apoyo a AP”, precisamente prestando su ayuda “en la gestión de las IT y las llamadas a los casos sintomáticos y esas primeras llamadas a los casos activos”.

“La idea es que ayuden en estas tareas, en formato no presencial, y que permita a los médicos de AP ordinaria poder seguir trabajando con el resto de pacientes no covid”, subrayó Comesaña, recordando que a nivel de toda Galicia se dispone de un total de 86 médicos de estas características “que se incorporan en estos días, algunos ya ayer mismo y otros mañana viernes, y que tendrán un contrato inicial de tres meses retribuidos con el importe correspondiente a un médico de familia”.

“La incorporación de los técnicos de salud y en este caso de los jubilados son medidas que se ponen en marcha ante la imposibilidad de disponer de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria”, puntualizó.

Y es que “en Galicia llevamos ya varios años ofreciendo y cubriendo las 145 plazas de formación MIR disponibles, el 100 por 100 de las plazas acreditadas que tenemos, y en este último año hemos insistido al Ministerio de Sanidad en la necesidad de incorporar más plazas”, apuntó además el conselleiro, evidenciando que han demandado “la acreditación de 65 nuevas plazas más, un 45 % mas de lo que tenemos en la actualidad, asumiendo el coste de estas nuevas plazas en formación y pidiendo al Ministerio que las incorpore ya en el MIR”. A la cartera de Carolina Darias solicitaron además la creación “de forma urgente” de la especialidad de urgencias”.

A mayores, Comesaña indicó que siguen trabajando en el Plan Vertebrador de Atención Primaria y el Consello Técnico para que “sea el profesional más adecuado el que reciba la consulta y no pasen todas por el médico de AP” y, con ello, que “todos los profesionales de los equipos de AP desarrollen todos los aspectos de su competencia”, haciendo especial referencia en este sentido a la “incorporación de la enfermería especialista en familiar y comunitaria”.