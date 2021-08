Comesaña exige los criterios de un reparto antiviral que aun no acepta

“Confirmado xa” que Galicia no recibirá ninguna dosis de las 3,4 millones de inyecciones de Pfizer que la Unión Europea “remitiu ao estado español pola súa eficiencia na vacinación”. Así lo avanzó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras el encuentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Exigiendo (una vez más) conocer los criterios del reparto, después de saber que las mismas se distribuirán solo entre cuatro autonomías, el titular sanitario no ocultó su decepción, aun respetando que haya ajustes (como con Moderna) y defendiendo que el territorio gallego siempre ha sido “unha comunidade solidaria”. Con todo, el máximo responsable de la salud gallega demandó que se elabore un documento que incluya a todas las CCAA para planificar y desenvolver una vacunación “máis eficiente”.

En un audio remitido por su cartera a los medios de comunicación cuando ya había terminado la reunión entre el Gobierno y las comunidades, Comesaña ratificó que “Galicia non está entre esas catro” que van a recibir “esas dosis extra” y pidió saber cuál ha sido el motivo a la hora de ejecutar esta modificación, con la que no puede estar de acuerdo todavía puesto que hasta ahora no se han especificado sus razones.

“O coñecemento claro dos criterios dese axuste” y que estos “foran coñecidos por todas as comunidades autónomas” es lo único que han solicitado, remarcó, algo que no sucedió tampoco la pasada jornada: “é certo que sabemos que catro comunidades van a recibir (dosis) pero seguimos sen saber cal é o criterio”.

Aun así, apuntando que “nunca tivemos ningún problema por aceptar” ajustes en la estrategia de inoculación, como en el caso de Moderna, defendió que “Galicia sempre foi unha comunidade solidaria, como o veu demostrando ao longo de toda a pandemia en distintas ocasións” y que así lo seguirá siendo.

En el caso del ajuste de Pfizer, que a sus ojos debe ser conocido e idealmente consensuado para que llegue la misma proporción de inyecciones a todas las autonomías, tomando como referencia la CCAA que más dosis recibió (que no es Galicia tal como indicó), el conselleiro propuso que se considere en dicho cambio el número de contagios por coronavirus contabilizados en cada región: un factor que, según considera, sin duda puede y debe modificar el criterio de reparto de inyecciones.

CARENCIAS DE MANIFIESTO. “De novo Galicia volveu poñer de manifesto unha carencia do Consello Interterritorial no sentido de que os documentos non se levan, non se envían por anticipado, non se coñecen algúns”, apuntó por otro lado Comesaña en relación al descontrol que supuestamente hay en el órgano.

Al mismo tiempo “non hai actas das reunións”, criticó además, por lo que es difícil demostrar en situaciones como esta “se se dixo unha cousa ou se dixo a contraria”. “De aí que incluso xente que non estivo nos Consellos Interterritoriais poida opinar sobre o que se dixo”, lamentó el conselleiro, remarcando la necesidad de crear un reglamento de funcionamiento para los mismos.

CLARAS “ALGUNAS COSAS”. Por su parte, Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), subrayó que este miércoles han quedado “claras algunas cosas”, entre ellas, que Galicia es la tercera comunidad (solo detrás de Asturias y Castilla y León) que más vacunas contra la COVID-19 ha recibido en proporción a su población.

El regidor olívico, que participa en las reuniones semanales del Consejo Interterritorial de Salud y ha sido uno de los más críticos en los últimos días ante el posicionamiento del Gobierno autonómico respecto al reparto de las inyecciones de Pfizer, aseguró que nuestra autonomía ha recibido 140,4 vacunas por cada 100 habitantes: por encima de la media estatal (134,7) y siendo superior a regiones como Madrid (132 dosis por cada 100 ciudadanos o la Comunidad Valencia (129,7 soluciones).

Sirviéndose de estos datos, Caballero volvió a denunciar el comportamiento de la Xunta y su “utilización política mentirosa” del reparto de inyecciones, “inventándose un agravio” que no existe, recalcó asimismo, tras matizar antes que Galicia fue “especialmente favorecida” por el Ejecutivo central y “bien tratada “ en la entrega de las dosis.

Caballero, quien también apuntó que ayer se informó sobre la recepción de un millón de vacunas adicionales de Moderna para España que “se van a repartir en proporción”, no entiende de qué se queja el conselleiro y dejó claro que “en política, no todo vale”. “¿Cómo trata de engañar a la prensa? ”, se llegó a cuestionar.

próxima ENTREGA Y AVANCE DE LA INOCULACIÓN. Obviando la disputa política, el Ministerio de Sanidad comunicó este miércoles que se repartirán 3,9 millones de soluciones antivirales esta semana a las CCAA (incluidas en este número las dosis extras ya anunciadas de Pfizer y Moderna). Todas se distribuirán dentro del procedimiento de equiparación progresiva del porcentaje de inyecciones entregadas con el de población censada en cada región.

El anuncio coincidió con otro día de avance para la vacunación de Galicia, especialmente entre los más jóvenes, sumando más de 22.800 habitantes de 20 a 24 años con al menos un pinchazo. Hasta la fecha, el 73,72 por ciento de la población diana ya tiene la pauta completa, lo que supone 1.809.629 personas, tras finalizar el proceso 3.776 ciudadanos más. Ello implica que un 67 por ciento de los habitantes residentes en la autonomía están inmunizados

Precisamente este miércoles Comesaña comentó también que en la comunidad hay un enorme interés en vacunarse. De hecho, puso como ejemplo el proceso de autocita que se abrió este fin de semana para chicos de entre 16 y 21 años, que llegó a tener picos de 50.000 solicitudes al minuto y 1,6 millones de peticiones en únicamente dos horas.